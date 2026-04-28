Detenido en Sevilla un conductor sin carnet que circulaba en un vehículo robado en febrero

Operarios de la grúa municipal inmovilizan el vehículo en el que circulaba el conductor sin carnet. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un varón, de 43 años, sin permiso de conducir por carencia de puntos, que conducía un vehículo que había sido sustraído en febrero de 2026.

El conductor ha sido interceptado en la zona norte de la capital, según informa el Ayuntamiento a través de Emergencias Sevilla.

Los agentes han procedido a su detención después de una maniobra evasiva por parte del ahora arrestado.