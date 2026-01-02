Detenido en Sevilla un fotoperiodista salvadoreño por una orden de Interpol solicitada por el Gobierno de Bukele

Archivo - Imagen de recurso de una personas detenida y esposada junto a un agente de la autoridad. - POLICÍA LOCAL DE MIJAS - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Sevilla al fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales en cumplimiento de una orden de arresto de Interpol solicitada por el Gobierno de Nayib Bukele.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el profesional de la información, de 25 años y solicitante de asilo en España, permanece retenido en una comisaría de la capital andaluza a la espera de comparecer ante un juez de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre su situación procesal.

Rosales es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana y cuenta con estudios en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado con medios como Agencia Presentes, El Faro, Zuma Press y La Prensa Gráfica de El Salvador.