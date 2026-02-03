Detenido por sustraer jamones en un comercio de Olivares (Sevilla) tras el alunizaje con una furgoneta robada

Jamones interceptados por los agentes tras un alunizaje a un comercio de Olivares con un vehículo robado en El Garrobo. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras, en el marco de la operación 'Alxaraf Jamón', han detenido a un hombre por robo de un vehículo en la localidad sevillana de El Garrobo, sustracción de jamones en Gerena, y el alunizaje contra un comercio dedicado a la venta de productos cárnicos en la localidad de Olivares.

Los agentes establecieron un dispositivo para detener al supuesto autor de esos delitos, y finalmente fue interceptado el vehículo utilizado para el robo por la Policía Local, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

En el interior de la furgoneta se hallaron diversos jamones, que fueron devueltos a su legítimo propietario, y el vehículo intervenido, a su dueño.

El detenido, así como las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición judicial. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.