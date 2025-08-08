Un detenido por el tiroteo en Las Cabezas (Sevilla) que ha herido a tres personas, a una de ellas en la cabeza

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas, una de ellas un joven con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El presunto autor de los disparos está detenido y no se descartan nuevos arrestros.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo, según la información facilitada por el 112 Andalucía a Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.