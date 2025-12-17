La Diputación de Sevilla amplía cuatro años más el Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas

Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este miércoles la prórroga del Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas 2022-2025. Con esta decisión, se amplía cuatro años hasta 2029.

Este plan fue aprobado en 2021 y modificado en 2024. El diputado Casimiro Fernández ha indicado que "estos cuatro años más significarían consolidar los avances logrados y continuar fortaleciendo el tejido deportivo provincial".

En esta línea, Fernández ha indicado que el Plan es un instrumento "para la promoción y fomento del deporte, para que toda la ciudadanía pueda practicar con regularidad actividades físicas y deportivas adaptadas a sus circunstancias y edad, sin ningún tipo de discriminación".

La Diputación ha indicado que, teniendo en cuenta que el Plan ha sido recientemente actualizado, se considera "conveniente la tramitación de una prórroga por cuatro años del mismo, a la vista de los resultados alcanzados y de la valoración positiva de los municipios participantes, a fin de consolidar los avances logrados y continuar fortaleciendo el tejido deportivo provincial".

El Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas establece cuatro zonas de actuación deportiva (Sierra Norte, Aljarafe, Campiña y Sierra Sur) y cuenta entre sus actividades a desarrollar: los Circuitos Provinciales, los Juegos Deportivos Provinciales, el Cross Internacional de Itálica, otras actividades de promoción deportiva.

Asimismo, especifica subvenciones y opciones de patrocinio para el apoyo de la práctica deportiva profesional o amateur; cesión de material deportivo o donación de suministros de materiales deportivos para la realización de las actividades propias de los entes locales; asesoramiento deportivo, fundamentalmente a los municipios de menor capacidad económica y de gestión y acciones de formación y perfeccionamiento técnico en colaboración con federaciones y entidades deportivas andaluzas.

El plan recoge un programa de subvenciones a entidades locales para la cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte; gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de actividades deportivas en los municipios, y gestión y organización de los Juegos Deportivos Provinciales, así como a otras entidades: entidades deportivas para la promoción de modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas de categorías máxima y submáxima, entre otras.