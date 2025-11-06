La Diputación de Sevilla apuesta en Fictum por un modelo turístico "vivo, saludable y sostenible"

Foto de familia, encabezada por el vicepresidente de Prodetur, tras la inauguración de Fictum 2025 en Umbrete. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

UMBRETE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en la inauguración, este jueves, de la Feria de Innovación, Cultura Local y Talento de Umbrete (Fictum), que celebra una nueva edición consolidada como cita de referencia en la comarca del Aljarafe. El acto de apertura, en el que también se ha inaugurado el Foro I+D Turístico de la Provincia de Sevilla, ha contado con la presencia del alcalde, José Llorente, y representantes institucionales y empresariales del sector turístico provincial.

Durante su intervención, Rodríguez Hans ha subrayado la importancia de la innovación y la sostenibilidad como pilares del desarrollo turístico en la provincia, y ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de turismo "vivo, saludable y sostenible", en el que la experiencia del visitante esté estrechamente vinculada con la vida local, la cultura, la gastronomía y la biodiversidad del territorio, informa en un comunicado.

"El turismo vibiótico nos invita a entender la actividad turística como una experiencia viva, que fomenta la conexión con el entorno, con las comunidades locales, con la naturaleza y la salud. Un turismo que genera bienestar tanto para quienes nos visitan como para quienes habitan nuestros pueblos", ha afirmado el vicepresidente de Prodetur.

Este foro se presenta como un punto de encuentro entre el sector turístico, la innovación, la gastronomía y la cultura local, donde se comparten ideas para impulsar un turismo más sostenible, saludable y con identidad propia. Así, el Foro I+D Turístico se concibe como un espacio para conectar el saber tradicional con la investigación científica, la tecnología alimentaria y el turismo experiencial.

A lo largo de la jornada se abordarán nuevas tendencias que están transformando la forma de viajar, disfrutar y alimentarse, entre las que destaca el turismo vibiótico. Rodríguez Hans ha destacado, además, la colaboración público-privada como "clave del éxito" para seguir posicionando la provincia de Sevilla como un destino competitivo y de excelencia, en el que la innovación se traduzca en oportunidades de desarrollo económico, empleo y sostenibilidad.

FORO I+D TURÍSTICO

El Foro I+D Turístico, patrocinado por Prodetur, se desarrolla como espacio de encuentro entre administraciones, empresas y profesionales del sector, con el objetivo de promover nuevas líneas de trabajo en torno a la investigación, la diversificación de productos y la adaptación a las nuevas demandas del visitante.

La programación de esta edición incluye, entre otros contenidos, ponencias sobre alimentos probióticos y complementos vibióticos, a cargo de José Antonio Barroso; la presentación del concepto de Turismo Vibiótico por Manuel Macías; la intervención del gastrónomo Manuel Castilla sobre Gastronium y el Turismo Vibiótico; y la participación de empresas turísticas como Naturanda y Bodegas Salado, además de la ponencia del alcalde de Umbrete, José Llorente, sobre el municipio como referente en esta modalidad turística.

Fictum 2025, que se celebra en la localidad aljarafeña entre el 6 y el 9 de noviembre, combina propuestas turísticas, lúdicas, culturales y gastronómicas, y cada año incorpora un enfoque centrado en la innovación, el talento y la sostenibilidad como ejes de desarrollo local.