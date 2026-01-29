Diputación de Sevilla asiste a diez municipios con proyectos en la convocatoria estatal para combatir la despoblación

Rodríguez Hans, en la reunión de asistencia técnica a los municipios que han concurrido a la convocatoria del Miteco contra la despoblación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación, a través de Prodetur, ha conseguido incluir una decena de proyectos de sendos municipios de la provincia dentro de la convocatoria 2025 de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, promovidos por entidades locales.

Esta convocatoria de subvenciones cuenta con un importe total de 40 millones de euros, y los proyectos presentados podrán desarrollarse en uno o varios municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes. El importe mínimo y máximo de los proyectos de ayuntamientos y sus organismos autónomos se sitúa entre los 10.000 y los 200.000 euros, y las ayudas no podrán superar el 90% del gasto subvencionable, detalla en un comunicado.

En este contexto, Prodetur, a través de la Oficina contra la Despoblación ha prestado asistencia técnica a 18 municipios menores de 3.000 habitantes que perdían población en los últimos diez años, para la elaboración de proyectos que pudieran concurrir a dicha convocatoria. De estos 18 municipios, se han presentado, finalmente, diez proyectos de los siguientes municipios: Alanís, Coripe, Guadalcanal, Marinaleda, Martín de la Jara, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Pedroso, Pruna y Villanueva de San Juan.

Por su parte, la Diputación de Sevilla ha presentado a esta convocatoria un proyecto de carácter provincial que engloba a 43 municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes.

El importe total de los proyectos presentados asciende a más de 1,7 Meuro, sumando los diez proyectos municipales y el proyecto provincial impulsado por la Diputación. La convocatoria está orientada a iniciativas que den respuesta al reto demográfico desde una mirada integral del territorio, con enfoque de innovación y capacidad de generar impacto en los municipios. De este modo, se buscan proyectos que contribuyan a la transformación territorial y que puedan servir como referencia para otras zonas con problemáticas similares.

Las propuestas presentadas por los distintos municipios recogen una amplia diversidad de temáticas, que incluyen la creación de museos y la puesta en valor del patrimonio cultural y etnográfico, el impulso al emprendimiento y a los centros de empresas, la habilitación de espacios de coworking, iniciativas de bioconstrucción, proyectos de vivienda joven, acciones formativas vinculadas a la agricultura y a las nuevas tecnologías, así como propuestas culturales y turísticas orientadas a reforzar la identidad local y generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural.

INICIATIVA PILOTO

Por su parte, el proyecto presentado por la Diputación de Sevilla, denominado "Transol'-Transformación de la soledad no deseada en municipios rurales pequeños, se articula en torno a tres ejes principales: un Laboratorio de Innovación Social Rural para el diagnóstico y diseño de soluciones frente a retos como la soledad no deseada, la movilidad o la cohesión social; programas de formación para el empleo y el autoempleo orientados a competencias digitales, emprendimiento rural, economía verde y servicios comunitarios; y acciones de activación comunitaria y bienestar mediante la creación de redes colaborativas que refuercen el tejido social y económico local.

El presupuesto total del proyecto asciende a 295.460 euro, con una financiación del 90% por parte del Miteco y del 10% por la Diputación de Sevilla.