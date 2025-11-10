Diputación de Sevilla constituye el Observatorio Provincial de la Memoria Democrática y pide avances con Fosa Monumento

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha constituido este lunes el Observatorio Provincial de la Memoria Democrática, que agrupa a representantes de los grupos políticos, sindicatos UGT y CCOO y diez asociaciones memorialistas de la provincia. Manuel Lay será la personas encargada de la coordinación del organismo.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el presidente de la Diputación, Javier Fernández ha destacado que el Observatorio es "un espacio de reflexión para impulsar políticas en materia de memoria democrática y evaluar las políticas que todas las administraciones hacen en la provincia en esta materia". En esta línea, ha criticado que "VOX ha deja su silla vacía y no ha nombrado a nadie".

Asimismo, Fernández ha señalado que "una de las grandes asignaturas pendientes" es la inacción en la Fosa Monumento. En esta línea, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que "ponga en marcha" el proyecto de actuación, asimismo ha anunciado que ha pedido a la Junta convocar la Comisión de Seguimiento de la Fosa Monumento, para que el Consistorio "de las explicaciones oportunas".

El proyecto de exhumación de la Fosa Monumento cuenta con un protocolo iniciado el 6 de marzo de 2024 y firmado el 24 de junio de este año, por parte de Estado, Junta, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación, que está pendiente de la creación de convenios para su desarrollo. "Sevilla no puede permitirse tener a 2.700 de los suyos enterrados en una fosa común en el Cementerio de San Fernando", ha reseñado Fernández.

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha destacado que la institución provincial ha activado un millón de euros a través del Programa Sevilla 2030, que "va a conllevar intervenir en 51 municipios de la provincia que habían presentado solicitud para esta convocatoria". Asimismo, ha recibido una subvención de 100.000 euros recibida desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para otros nueve proyectos, con 150.000 euros más para 2026.

Durante el desarrollo de la sesión constitucional del Observatorio, se ha presentado también el trailer de la película documental 'Exp. 95/36 columna minera', una producción de Piel de Cabra Producciones, patrocinada por la Diputación y grabada en lugares de La Rinconada.

El documental está basado en la novela 'La memoria varada', de Rafael Adamuz, busca rescatar del olvido uno de los episodios más trascendentales y silenciados de la historia reciente de España, la masacre de la columna minera durante el levantamiento militar de 1936.

Se trata de una reconstrucción cinematográfica inspirada en los testimonios familiares de las víctimas y el respaldo de los historiadores. Según su director, el actor y cineasta Jesús Garrido, y la productora María Iglesias, presentes en el acto de presentación, el documental se presentará en el Gran Teatro de Huelva el próximo 22 de diciembre, en el marco del Festival Iberoamericano, y, posteriormente, el 11 de diciembre, se preestrenará en Madrid y, el día 12 de diciembre, se estrenará oficialmente, tanto en Madrid como en Sevilla.