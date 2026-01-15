Diputación de Sevilla y Facua se unen e impulsan charlas y apoyo a municipios para reforzar los derechos del consumidor

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, con el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y la presidenta en Sevilla, Rocío Algeciras. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido este jueves, 15 de enero, un encuentro con el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y con la presidenta en Sevilla, Rocío Algeciras, con el objetivo de "analizar vías de colaboración entre ambas entidades para reforzar la defensa de los derechos de las personas consumidoras en la provincia".

Según ha informado la institución provincial en una nota, entre las líneas de trabajo planteadas, que serán objeto de estudio, destaca la programación de charlas en municipios de menos de 20.000 habitantes; la colaboración con los ayuntamientos y las oficinas municipales de información al consumidor; o el apoyo en estudios sobre el coste de la vida y los servicios básicos en distintas comarcas.

Durante el encuentro, Javier Fernández ha subrayado que la Diputación de Sevilla entiende la defensa del consumidor como "un pilar democrático" y que "garantizar los derechos de quien compra, contrata o usa un servicio es proteger la esencia misma de la ciudadanía en una economía de mercado y creemos que esa defensa de derechos debe llegar a cada rincón de la provincia".

En este sentido, ha remarcado también la confianza "en el trabajo conjunto de instituciones y sociedad civil como garantía de justicia".