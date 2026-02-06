Diputación de Sevilla y Fundación Democracia y Gobierno local abordan los retos de las viviendas turísticas y fiscalidad

Foto de familia de la jornada sobre retos de las viviendas turísticas y la fiscalidad del sector, organizada por la Diputación y Fundación Democracia y Gobierno local. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La sede de la Diputación de Sevilla acoge este viernes la jornada 'Dos retos para los municipios turísticos: las viviendas y la fiscalidad turística', organizada por el Área de Empleado Público en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local y coordinada por el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa.

Dirigida a cargos públicos y personal de las administraciones locales, se ha concebido como un espacio para el intercambio de puntos de vista y experiencias reales en torno a un asunto de plena actualidad, que incide directamente en la convivencia urbana, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad económica de los municipios turísticos, explica la Diputación en una nota de prensa.

En el acto de inauguración han participado el diputado del Área de Empleado Público, Francisco José Toajas, y el gerente de la citada fundación, José Luis Moreno, quienes han coincidido en la relevancia del debate y el papel de las diputaciones en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales.

Durante su intervención, Toajas ha recordado que fue el presidente de la Diputación quien planteó este asunto en la última conferencia de presidentes de diputaciones y cabildos, proponiendo que fuera abordado por la Fundación. En este sentido, ha destacado la necesidad de reflexionar sobre lo que ha definido como una "colisión de derechos": el derecho del propietario a hacer un uso económico de sus viviendas y el "derecho de la ciudad", entendido como el conjunto de derechos de la ciudadanía, presente y futura, a participar en la definición de los espacios comunes y en un modelo de ciudad equilibrado.

El diputado ha señalado que, más allá del análisis de la fiscalidad y del marco regulatorio, la jornada persigue abrir un debate amplio que permita a responsables públicos y técnicos explorar soluciones desde una perspectiva integral. En este marco, ha destacado la alianza de las diputaciones, como gobiernos intermedios, con la Fundación Democracia y Gobierno Local que, según ha dicho, "es muy productiva en términos de generación de conocimiento y de extensión y de publicación de ese conocimiento, así como de generación de espacios de debate que mejoran las capacidades de los gobiernos locales para dar respuesta los ciudadanos".

Por su parte, el gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local ha destacado el papel de la Diputación como entidad fundadora y patrona, así como su compromiso con la promoción de actividades formativas y de reflexión estratégica de interés para el conjunto de las administraciones locales.

En relación con el contenido de la jornada, ha subrayado que "no solo vamos a hablar de la posible fiscalidad, de los derechos de los ciudadanos frente a las viviendas de usos turísticos, sino que traemos ejemplos de zonas donde ya se aplican ordenanzas de este tipo, como Barcelona, Galicia y Baleares, que nos explicarán con datos reales cómo las tasas a viviendas de uso turístico están repercutiendo en las ciudades".

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA

La jornada cuenta con un programa académico y técnico de alto nivel. Ha incluido una primera ponencia titulada 'El marco regulatorio de las viviendas de uso turístico', impartida por Alejandro Román Márquez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.

A continuación, se ha celebrado la primera mesa redonda, 'La tutela de los derechos de los ciudadanos en el campo de las viviendas de uso turístico', moderada por Marcos Almeida Cerreda, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, y en la que han intervenido Humberto Gosálbez Pequeño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, y María Hernando Rydings, profesora contratada de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos.

La segunda ponencia, titulada 'La fiscalidad turística: ¿una respuesta adecuada a las necesidades económicas de los municipios turísticos?', será impartida por Esther Vayá Valcarce, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona e integrante del grupo de investigación AQR.

Posteriormente, se desarrollará la mesa redonda, 'Experiencias en la implantación de la fiscalidad turística', moderada por Mónica Legaspi Díaz, interventora general de la Diputación de Ourense. En esta mesa han participado Montserrat Ballarín Espuña, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pompeu Fabra y exconcejala del Ayuntamiento de Barcelona; Mónica García Freiría, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo; y Maria Vergés, síndica de Aran.

La jornada será clausurada por el secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, junto al gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local.