Diputación de Sevilla impulsa una formación jurídica, técnica y ética para integrantes de órganos de selección

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, desde su Área de Empleado Público, ha puesto en marcha una formación destinada a los trabajadores de la institución provincial que forman parte de órganos de selección. El curso tiene como objetivo capacitar a los profesionales para que estos puedan ejercer sus funciones con plena garantía jurídica, técnica y ética.

Desde el Área se ha subrayado que la finalidad última de este curso es "proporcionarles seguridad en sus decisiones y actuaciones", es decir, la profesionalización de los órganos de selección a fin de garantizar la máxima seguridad jurídica durante todo el procedimiento, señala en una nota de prensa.

Además, se ha hecho referencia al elevado número de aspirantes que se presentan como factor a tener en cuenta, puesto que en todo el proceso selectivo debe primar la transparencia para los candidatos y candidatas. Asimismo, la entidad supramunicipal ha destacado que, además de ser un curso novedoso para las y los empleados de la Diputación, también se ha puesto en marcha esta misma formación pero dirigida a los municipios de la provincia.

Empleado Público ha destacado así "el interés mostrado" a través de las solicitudes recibidas y "la satisfacción" de quienes ya lo han finalizado. Con ello, la Diputación vuelve a reafirmar su compromiso con la formación y profesionalización de las y los trabajadores de la institución, así como de los que forman parte del buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.