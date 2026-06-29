La Diputación de Sevilla llama a canalizar la solidaridad y ofrece colaboración con entidades para la ayuda a Venezuela

Minuto de silencio en la institución provincial en recuerdo a las víctimas de Venezuela - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mostrado este lunes "respeto y cariño" con el pueblo venezolano en nombre de la institución provincial en relación con el doble terremoto ocurrido el pasado jueves en el norte de Venezuela, misma vez que ha pedido "canalizar" la ayuda ciudadana y ha mostrado "predisposición" para colaborar con entidades nacionales e internacionales.

"Mantenemos este minuto de silencio frente a la Diputación de Sevilla para mostrar nuestro apoyo, respeto y cariño al pueblo venezolano, por los acontecimientos que han tenido lugar en este país y que generan noticias dramáticas", ha esgrimido durante una atención a medios que ha tenido lugar en la sede provincial.

La cita se ha producido en recuerdo de las víctimas de los terremotos acaecidos en Venezuela y en el marco de la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Queremos mostrar apoyo y respaldo, pero también la predisposición de la Diputación de Sevilla para colaborar con organismos nacionales e internacionales cuando sea necesario", ha añadido.

Al respecto, si bien se ha enorgullecido de la "solidaridad" del pueblo sevillano y andaluz cuando sucede un evento de estas características, ha pedido "canalizar" esta ayuda.

"Le pedimos a la gente canalizar las vías de cooperación en situaciones como la ocurrida en Venezuela. Hay mucha gente con ganas de ayudar, pero hay que saber organizar las vías de respuesta oportunas", ha resaltado.