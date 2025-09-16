La Diputación de Sevilla reclama más recursos para las universidades públicas: "Aquí está el talento de los jóvenes"

Javier Fernández reclama más recursos para las universidades públicas en la inauguración del curso, a las puertas del Rectorado de la UPO. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación destaca que más de la mitad del alumnado de la UPO proceden de la provincia

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha reclamado más financiación para las universidades públicas: "Aquí está el talento de los jóvenes". El mandatario provincial ha señalado que en universidades como Sevilla y la Pablo de Olavide "es donde está el futuro y donde verdaderamente hay que impulsar políticas públicas que permitan poner todos los recursos, porque no hay mejor inversión que aquella que se hace en educación".

Así lo ha expresado al inicio del acto de la inauguración del curso universitario en Andalucía, celebrado en la sede de la UPO --su rector, Francisco Oliva, preside la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas--, en el que ha participado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Creo que es importante que reivindiquemos la universidad pública, que hoy volvamos a decir que vemos con gran preocupación la proliferación de universidades privadas que se están autorizando por parte del Gobierno de Andalucía", ha señalado Fernández en declaraciones a los medios. "Pienso que es muy importante también que se incremente la financiación, como demandan los rectores, sí o sí; ahí está parte del futuro".

El presidente de la Diputación ha destacado el hecho de que este acto oficial haya tenido lugar en el campus de la Pablo de la Olavide, "donde más de la mitad de su alumnado proceden de la provincia". "Es una satisfacción que se haya celebrado aquí teniendo un carácter andaluz".

Por último, Fernández ha dado la enhorabuena a los rectores "que hacen posible pues este desarrollo público de las universidades" y sobre todo "mucha suerte para todos los que hoy comienzan este curso educativo, que esperemos que sea muy fructífero y que siga sacando ese maravilloso talento que tenemos en Sevilla".

COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDAD

El presidente de la Diputación también se ha referido a la "relación muy exquisita" con las universidades sevillanas, donde está "parte de la fortaleza del futuro de la provincia", y al respecto ha remarcado la puesta en marcha de las 'Becas Reset', dirigidas al estudiantado "que tiene que hacer un esfuerzo extra de desplazamiento a las facultades, de modo que posibilitamos una ayuda de casi 4.000 euros en muchos casos para el alojamiento".