La Diputación de Sevilla subraya el papel del flamenco como "seña de identidad y motor turístico"

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado "el valor del flamenco como seña de identidad cultural y como motor turístico de la provincia de Sevilla"; lo ha hecho durante el Encuentro Provincial de Entidades Flamencas, celebrado este domingo en el municipio sevillano de Lebrija.

En la cita participaron, el alcalde, José Barroso, y la presidenta de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, Concha Prieto. El encuentro, que reunió a representantes de peñas flamencas de toda la provincia, ha supuesto el colofón al programa 'Sevilla Flamenca 2025', organizado por la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla, Prodetur, y las peñas locales, con la colaboración del Consistorio y la Peña Flamenca Pepe Montaraz, entidad anfitriona del evento, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de un programa que ha combinado flamenco, patrimonio y convivencia, con la actuación destacada de Juan Tomás de la Molía en el Teatro Municipal Juan Bernabé, dentro del circuito 'Sevilla Flamenca'. Al respecto, Rodríguez Hans ha subrayado que "las peñas flamencas son las grandes guardianas de este legado, espacios imprescindibles para la conservación, difusión y enseñanza de nuestro arte más universal".

El vicepresidente de Prodetur ha querido también "poner en valor" el papel del flamenco como "elemento dinamizador" de la economía local, al destacar que "además de arte y emoción, el flamenco genera actividad, empleo y oportunidades, contribuyendo al desarrollo de un turismo cultural y sostenible en nuestros municipios".

SEVILLA FLAMENCA 2025

El programa 'Sevilla Flamenca 2025' se ha desarrollado desde el 4 de octubre hasta este 2 de noviembre en nueve municipios de la provincia, entre ellos Bormujos, Estepa, Alcalá de Guadaíra, Tomares o La Rinconada, con actuaciones de artistas de primer nivel como La Moneta, Pastora Galván, Anabel Valencia o Rafael Campallo.

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la Federación Provincial de Entidades Flamencas reafirman su compromiso con la promoción del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, "impulsando su difusión y su vinculación con la oferta turística de los pueblos sevillanos", según ha indicado el vicepresidente de la sociedad provincial.