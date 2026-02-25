Diputación de Sevilla subraya que la reparación de las carreteras afectadas por el temporal es "una prioridad"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, visita Pruna y Villanueva de San Juan para conocer sobre el terreno los daños causados por las últimas borrascas. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha realizado este miércoles una visita a varios municipios de la Sierra Sur, en una jornada en la que ha estado acompañado por técnicos del área de Cohesión Territorial, con el objetivo de seguir conociendo y analizando sobre el terreno los daños que las últimas borrascas han causado en la red de carreteras provincial y en otras infraestructuras locales, así como las necesidades de actuación.

Según una nota remitida por la institución provincial, Fernández ha inspeccionado junto a técnicos de la Diputación, en el término de Pruna, la SE-9225, carretera de la red provincial que une este municipio con Algámitas.

Las intensas lluvias que cayeron entre el 2 y el 5 de febrero han provocado en la vía "importantes desperfectos, que implican peligro para la circulación y obligan a mantenerla cortada al tráfico, con afección directa a muchos vecinos e incluso al servicio de recogidas de basuras".

El Servicio de Carreteras y Movilidad del Área de Cohesión Territorial ha evaluado inicialmente la reparación necesaria, que requerirá de una inversión de 1,5 millones de euros para restitución del firme, limpieza de cunetas, formación de drenajes longitudinales que ayuden a evacuar las aguas, la retirada del material que se ha deslizado sobre la calzada, así como la protección del mismo con un muro de piedra que contenga los deslizamientos.

En presencia de los alcaldes de Pruna y Algámitas, que "han agradecido la visita institucional", Javier Fernández ha señalado que la Diputación está "preocupada y ocupada" por el estado de las infraestructuras, tanto las de titularidad provincial como aquellas que son competencia municipal.

En este sentido, ha subrayado que "una vez que se concreten hasta dónde llegan los fondos que va a poner el Gobierno de España -que ha anunciado 7.000 millones- y la Junta", la Diputación "analizará qué queda pendiente para articular los planes que sean necesarios".

Fernández ha remarcado que las carreteras de la Diputación, con seis vías cortadas por daños incluida la de Pruna-Algámitas, "son una prioridad". "Venimos no solo a ver esta carretera, sino también a lanzar un mensaje de calma, de certeza y de prudencia a los responsables públicos para que sepan que no están solos y que ya estamos elaborando el proyecto de remodelación de esta vía", ha afirmado.

"El compromiso de la Diputación es iniciar en el menor tiempo posible las obras que devuelvan a la normalidad a todo este entorno. Porque no es solo una carretera, es una vía que une a personas, que une territorios y que dinamiza la economía", ha subrayado.

El presidente de la institución provincial ha insistido en que las comarcas donde se concentran los municipios más pequeños, como la Sierra Sur, "son un prioridad".

La jornada ha continuado en Villanueva de San Juan, donde la alcaldesa, Nerea Gómez, y miembros de su equipo han mostrado al presidente dos zonas de equipamientos municipales que también han resultado gravemente dañadas: la Zona Recreativa del Río Corbones, donde se celebra la romería del municipio, y el Camino Arroyo Mujeres.

"Hemos venido a ponernos a disposición de la alcaldesa, como hicimos durante los días de la borrasca, que fueron muy complicados para Villanueva de San Juan, no solo por el desbordamiento del Río Corbones, sino por los cortes energéticos, que derivaron también en problemas con el abastecimiento de agua", ha señalado el presidente.

Fernández ha avanzado también que la Diputación está trabajando en una nueva línea de inversiones destinadas a actuaciones de proximidad, "de micropolítica, como mobiliario urbano, señalética, calles, mantenimiento y conservación de colegios", cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

"Lo importante es que todas las administraciones arrimemos el hombro, con el objetivo de devolver la tranquilidad y normalidad a los ciudadanos. Vamos a poner todos los recursos para que municipios pequeños como Villanueva de San Juan, con 1.004 habitantes, sigan teniendo vida y riqueza y la gente del pueblo se sienta orgullosa de residir aquí", ha concluido.