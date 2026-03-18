Diputación de Sevilla, Vodafone y Sekba Technology impulsan la inteligencia turística en Sierra Moreno y Doñana

De izquierda a derecha Ramón Montoro, director de administraciones públicas de Vodafone en Andalucía, Antonio Jesús Muñoz y Carmen Rodríguez, vicepresidente y gerente de INPRO, e Ignacio Escudero Barrau, responsable comercial de la compañía. - VODAFONE

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España, Sekba Technology y la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (Inpro) --esta última, dependiente de la Diputación de Sevilla-- han anunciado la firma de un acuerdo estratégico para el desarrollo del Plan de Inteligencia Turística en la provincia.

En concreto, la operadora ha resultado adjudicataria del Lote 1 del proyecto, centrado en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Sierra Morena sevillana y Doñana. El contrato, adjudicado por un importe de 399.190 euros, contempla el diseño y producción de contenidos digitales para ambos destinos, así como la creación de un nuevo módulo de reputación online y el desarrollo de cuadros de mando para la analítica de datos, señala la compañía en un comunicado.

El objetivo principal de esta adjudicación es la implantación de una plataforma de inteligencia turística orientada a la recopilación de información procedente de diversas fuentes del territorio. Gracias a esta solución tecnológica, en colaboración con Sekba Technology, la Diputación podrá facilitar el análisis de los flujos turísticos mediante visualizaciones gráficas y herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

De este modo, se busca convertir a estos destinos en una fuente principal de generación de inteligencia y conocimiento a escala local, mejorando la toma de decisiones institucionales y optimizando la experiencia de los visitantes.

En este sentido, el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso ha señalado que el acuerdo con la Diputación refleja el compromiso de su compañía con la digitalización de las administraciones públicas y el desarrollo de destinos turísticos inteligentes.

Así, a través del análisis de datos y de la innovación tecnológica, "ayudaremos a potenciar y proteger el valor de entornos tan emblemáticos como Sierra Morena y Doñana", ha añadido el responsable de Vodafone.

ALIANZA CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Vodafone y la Diputación de Sevilla consolidan una "alianza clave" para la transformación digital del sector turístico andaluz. La integración de estas nuevas herramientas tecnológicas permitirá no solo optimizar la gestión y promoción de la Sierra Morena Sevillana y Doñana, sino también impulsar un modelo de turismo más inteligente, sostenible y preparado para los retos del futuro, beneficiando tanto a los visitantes como al desarrollo económico local.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos 'NextGenerationEU'. La iniciativa forma parte de la "ambiciosa estrategia" de la Diputación para la transformación digital y modernización del sector turístico, consolidando a la provincia como un referente dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.