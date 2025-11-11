Diputación de Sevilla y Zona Franca estudian acciones colaborativas que amplíen oportunidades a empresas de la provincia

Carmen Tovar, delegada del Estado para la Zona Franca, y Gonzalo Domínguez, diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, en el recinto del parque empresarial. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación, Gonzalo Domínguez, ha visitado junto a la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, el recinto de este parque empresarial de excelencia, ubicado en el área industrial del puerto, y ambos han mostrado la disposición a estudiar acciones colaborativas para que "las empresas de la provincia puedan crecer al abrigo de esta oportunidad, en un entorno logístico privilegiado, como es el área industrial del puerto".

La delegada ha trasladado la apuesta del Gobierno de España por este parque empresarial en fase de promoción e impulso, que ya alberga 16 empresas sevillanas de marcada vocación internacional, aprovechando el especial régimen fiscal y aduanero del único puerto marítimo de interior del país, dotado de una zona franca, destaca la Diputación en una nota de prensa.

La Zona Franca de Sevilla es una entidad de derecho público dependiente del Ministerio de Hacienda, con un régimen fiscal y aduanero especial, configurando un espacio de excelencia industrial para Sevilla y su zona de influencia. Actualmente, ocupa una extensión de 125 hectáreas ubicadas en terrenos del Puerto de Sevilla, desplegadas en la Carretera de la Esclusa en el Polígono Torrecuéllar (espacio inicial) y, tras la ampliación de 2019, el Polígono Astilleros (antiguo recinto de Astilleros Elcano de Sevilla).

Entre sus principales objetivos figuran el impulso industrial y la dinamización económica y comercial de Sevilla y de su área metropolitana.