El Distrito Macarena de Sevilla suma más de 180 nuevos árboles en la campaña de plantación 2025-2026

Trabajadores de Parques y Jardines en labores de plantación en el Distrito Macarena. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha culminado en el Distrito Macarena la plantación de más de 180 árboles dentro de la campaña 2025-2026. Las actuaciones se han distribuido entre grandes ejes viarios y calles residenciales, con el objetivo de reforzar la presencia de arbolado, mejorar la sombra y avanzar en una red verde más adaptada a las necesidades de cada barrio.

Las plantaciones se han centrado principalmente en tres especies. Por un lado, el Styphnolobium japonicum 'Pyramidalis', con una presencia destacada en la avenida de Trabajadores Inmigrantes, donde se han incorporado 33 ejemplares, y en la avenida de Llanes, con doce árboles, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Al respecto, también destaca el Ligustrum japonicum 'Variegatum', especialmente en zonas residenciales como San Lázaro, con once unidades, y Santa María de Ordás, con nueve. A estas especies se suma el Citrus x aurantium, con su mayor concentración en la calle Conde de Halcón, donde se han plantado diez naranjos.

En términos de volumen total, las actuaciones más importantes se han localizado en la avenida de Trabajadores Inmigrantes, San Lázaro, Santa María de Ordás y la avenida de Llanes. Estas intervenciones combinan plantaciones de mayor escala en avenidas y espacios de mayor tránsito con refuerzos puntuales en calles residenciales, atendiendo a las características de cada entorno urbano.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que estas plantaciones "responden a un trabajo técnico de refuerzo del arbolado urbano, con especies seleccionadas para mejorar la sombra, diversificar la vegetación y contribuir a una ciudad más habitable, especialmente en los meses de más calor".

La campaña actual da continuidad a las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el Distrito Macarena. Con los más de 180 árboles previstos en la campaña 2025-2026, el distrito suma ya más de 380 nuevos árboles y palmeras en las tres últimas campañas.

En el conjunto de la ciudad se prevé plantar más de 5.000 árboles y palmeras, dentro de la planificación municipal para reforzar y renovar el arbolado urbano en los distintos distritos de Sevilla.