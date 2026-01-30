Dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla (PP) presentaran una denuncia por amenazas e injurias tras un "escrache"

Exteriro del edifico Laredo durante el "escrache" a dos concejales del PP del Ayuntamiento de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ambos del Partido Popular, presentaran una denuncia tras sufrir un "escrache" a la salida de la Casa Consistorial este viernes.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, la denuncia será presentada la próxima semana por coacciones, injurias y amenazas a los autores del "escrache", entre los que aseguran se encuentran miembros de sindicatos e incluso asesores del PSOE de Sevilla.

Flores y Gastalver habrían sido increpados por un grupo de manifestantes que se concentraban a las puertas del Ayuntamiento para protestar por la externalización del servicio de limpieza de los colegios. Según han asegurado las fuentes consultadas, los delegados tuvieron que entrar en el edificio Laredo, junto a la Plaza de San Francisco, ante los insultos a la espera de ser escoltados por agentes de la Policía Nacional.

En el transcurso de los hechos, uno de los manifestantes habría amenazado a los concejales diciendo "sabemos donde vives", según han indicado fuentes municipales.

Este suceso ha tenido lugar después de la rueda de prensa del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en la que ha pedido a los sindicatos "sentido común" ante las últimas movilizaciones de protesta al mismo tiempo que ha asegurado que "no cederá en chantajes".

"Le pido a los sindicatos sentido común y que se dejen de amenazas, y que no entren en batallas políticas y una manipulación del PSOE", ha afirmado Sanz en una declaración ante lo medios, en la que ha asegurado que "no entiende las protestas de los sindicatos" remarcando que la externalización del servicio "no conlleva la pérdida de ningún empleo público".

Los sindicatos protagonizaron una acción de protesta durante el Pleno del pasado jueves tras el que el presidente de la sala, Manuel Alés, ordenó el desalojo del Salón de Plenos. Asimismo, han estado presente en los últimos actos del alcalde en señal de protesta.