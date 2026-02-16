Dos detenidos por el homicidio de un joven, abandonado en la Nacional IV y fallecido en el hospital en Sevilla

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Dos Hermanas (Sevilla), por su presunta participación en un delito de homicidio. La víctima, un joven, fue hallado gravemente herido en un edificio abandonado a pie de la carretera Nacional IV a la altura de la localidad nazarena, falleciendo días después en el hospital debido a los graves traumatismos que presentaba.

La investigación han permitido detener a dos personas, una de ellas el presunto autor y esclarecer los hechos. Los detenidos ya pasaron a disposición de la Autoridad Judicial y se ha decretado prisión para uno de ellos.

Según ha explicado el Cuerpo en una nota, los hechos se remontan al pasado 11 de enero, cuando un hombre fue hallado mal herido por un viandante, en una zona de estacionamiento de un edificio abandonado en la carretera Nacional IV a la altura de Dos Hermanas.

Hasta allí se trasladaron rápidamente indicativos policiales y sanitarios, trasladándolo al hospital donde quedo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció a los pocos días a causa de los graves traumatismos que presentaba.

La investigación ha sido liderada por un grupo de la Policía Judicial de Dos Hermanas, permitió tras el procesamiento de la escena, la toma de testifícales, localización, estudio y análisis de sistemas de grabaciones de seguridad, la identificación y localización del presunto autor de los hechos y la pareja de este, por su presunta participación.

Una vez los dos detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, se decretó prisión para uno de ellos y presentación periódica ante dicho órgano cada quince días.