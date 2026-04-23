Dos tortugas intervenidas en la calle del Infierno en un miércoles de Feria de Sevilla con menos cortes por cristales

Ambiente en la Feria de Abril en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que durante el miércoles de Feria se han intervenido en la calle del Infierno dos tortugas de Florida, una especie invasora, en una jornada que ha registrado 16 asistencias por cortes en los pies, como consecuencia de la cantidad de cristales en la calzada, un 60 por ciento menos que el día anterior.

Estos son algunos de los datos del balance municipal realizado en lo que a la jornada del miércoles de Feria se refiere, según consta en una nota de prensa del Consistorio, en la que se destaca que el día ha transcurrido con "absoluta normalidad" y "sin incidencias graves" y que Emasesa ha repartido un total de 19.000 vasos de agua, cuyo consumo ha superado en un tres por ciento al mismo día del año pasado.

En materia de transporte, la demanda de las líneas que prestan servicio directo al Recinto Ferial ha sido de 246.550 viajeros, lo que supone un incremento del 5,9 por ciento respecto del mismo día del año 2025. Por su parte, la línea Tranvibús ha transportado a 24.651 viajeros.

En materia de seguridad, se han registrado 306 incidencias y 42 consultas de antecedentes y otros datos, mientras que, en contexto, desde el inicio del Plan de Feria se han gestionado un total de 952 incidencias y 132 consultas. Además, se han llevado a cabo 173 pruebas de alcoholemia y se han inspeccionado 22 atracciones y 4 establecimientos, dos de ellos suspendidos por venta de alcohol a menores. También trece casetas, seis de ellas denunciadas por incumplimiento de horario de cierre.

En el entorno de la Plaza de Toros se ha denunciado a una persona por vender 211 décimos en total, mientras que siete niños perdidos fueron entregados a sus familias tras ser atendidos en el módulo habilitado para ello.

Asimismo, se han llevado a cabo 333 asistencias, 24 de ellas atendidas en la atención de Juan Belmonte, y se han realizado 18 traslados a hospitales. También se han registrado 240 vehículos y se han levantado 5 actas.