Emasesa acomete en Sevilla la última fase de la renovación integral de San José de Palmete

El alcalde de Sevilla detalla la intervención de Emasesa a los vecinos, en una foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 8 de enero comenzarán las obras de la quinta y última fase del proyecto de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento en la barriada San José de Palmete, en el Distrito Cerro Amate de Sevilla. Los trabajos se desarrollarán en las calles Humildad, Confianza, Ahínco y Afán, así como el tramo norte de las calles Juventud, Sinceridad y Afecto comprendido entre las anteriores.

Con la ejecución de esta última fase, Emasesa finalizará la renovación completa de todas las redes de abastecimiento y saneamiento, ya que fueron instaladas en 1975 y se encontraban al final de su vida útil. Una renovación integral con más 2000 metros de tuberías Esta intervención cuenta con un presupuesto de 1.906.166 euros y un plazo de ejecución de 52 semanas, por lo que finalizará a principios de enero de 2027, remarca el Consistorio en una nota de prensa.

De este modo, se van a instalar un total de 1.073 metros de tubería de fundición dúctil para el abastecimiento de agua potable, con diámetros de 200 mm (260m) 150 (140m) y 100 mm (673m), incluyendo un total de 16 válvulas, dos hidrantes, una ventosa trifuncional, un desagüe y cuatro tomas de agua potable, así como 143 acometidas domiciliarias.

INTERVENCIÓN EN LA RED DE SANEAMIENTO

En cuanto a la red de saneamiento, se van a instalar un total de 966,39 metros de tubería de Gres en diámetros de 300 mm (828,68m) y 400 mm (137,71m), incluyendo 36 pozos de registro y 73 imbornales, así como un total de 93 acometidas domiciliarias. Dada la afección a los pavimentos existentes que supone la instalación de las nuevas conducciones, se realizará una reposición completa de estos, con un nuevo esquema diseñado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla, que ha colaborado en la definición de pavimentos en la fase previa de redacción del proyecto de construcción.

En este sentido, y dadas las características de las calles, se propone una modificación de las alineaciones actuales, de manera que, manteniendo la sección de calzada, se dote a la acera con el máximo ancho posible para contar con itinerarios peatonales accesibles. Puesto que en las calles Ahínco, Confianza y Humildad no es posible contar con este tipo de itinerarios peatonales, se proyecta una plataforma única con preferencia peatonal, dotándola de la señalización adecuada.

Los trabajos incluyen la demolición de las solerías y calzadas existentes y la instalación de 865 metros de nuevos bordillos de hormigón, 3.500 m2 de acerado de baldosa hidráulica de taco hexagonal, 43 pasos deprimidos para personas con movilidad reducida, 57 vados de acceso a garajes y 3500 m2 de calzada, nuevas marcas viales y señalización vertical y horizontal.

Estas acciones se suman a las ya desplegadas en la zona desde 2018 en las cuatro anteriores fases, cuyo presupuesto total que supera los 9 millones de euros y suponen la instalación de más de 12 kilómetros de tuberías. Las obras de mejora de las redes de Emasesa para el abastecimiento, saneamiento y evacuación de aguas pluviales en San José de Palmete se engloban en el plan integral del Ayuntamiento de Sevilla en esta Zona de Transformación Social y comenzaron en 2018.

Esta intervención responde a una demanda histórica vecinal y supone la culminación de un proyecto que ha transformado la red hidráulica de Palmete, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para miles de vecinos.