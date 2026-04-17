Endesa moviliza más de 200 especialistas en la Feria de Sevilla para su plan especial de contingencia

Archivo - (Imagen de Archivo) Portada de la Feria de Abril - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa activa este sábado su plan especial de contingencia para el abastecimiento energético de la Feria de Sevilla. El dispositivo, en el que trabajan más de 200 especialistas de la compañía, estará operativo hasta el domingo, 26 de abril a las 23,59 horas.

Según ha explicado Endesa en un comunicado, el objetivo central de este plan es establecer un protocolo coordinado de actuación para proteger las infraestructuras eléctricas en el entorno del recinto ferial, con especial atención a la subestación Tablada, principal punto de abastecimiento energético del Real, y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier posible incidencia.

Para ello, la compañía eléctrica dispondrá de un retén técnico permanente en el entorno de la Feria y dentro de la subestación encargado de resolver en el menor tiempo posible cualquier contingencia que pudiera sucederse. Este equipo trabajará de manera coordinada con el Centro de Operación de la Red de Distribución de Endesa en Andalucía y Extremadura (CORE), desde donde se supervisa la red eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año.

En total, el operativo especial para la Feria de Sevilla estará integrado por más de 200 especialistas de las áreas de distribución y control de la red. El plan también contempla la coordinación permanente con el Ayuntamiento de Sevilla, responsable del suministro eléctrico en el interior del recinto ferial.

Esta gestión diferenciada es posible gracias a las importantes actuaciones de refuerzo ejecutadas en 2024, que han permitido independizar el suministro de la Feria del resto de la red. Como resultado, Endesa ha dotado al barrio de Los Remedios de una alimentación energética exclusiva, reforzando la calidad del suministro en la zona y evitando que se vea afectada por los elevados consumos propios de este evento, cuya demanda energética es similar a la de una ciudad de 50.000 habitantes.

De cara a esta nueva edición de la Feria, Endesa ha llevado a cabo en los días previos una revisión exhaustiva de las principales infraestructuras que dan servicio al recinto ferial, con especial atención a la subestación Tablada y a las líneas de media tensión del entorno. Estas labores han incluido inspecciones mediante termografías específicas y mediciones con sensores, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

La subestación Tablada, punto neurálgico en el suministro eléctrico del entorno de la Feria, fue objeto en 2024 de un proceso de modernización que la ha dotado de la última tecnología en digitalización, facilitando su control remoto y una actuación inmediata ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se han revisado las líneas de media tensión del entorno del recinto ferial, responsables de transportar la energía hasta los centros de seccionamiento, desde donde el Ayuntamiento gestiona la distribución en el interior del Real.

A todas estas actuaciones de revisión se suma el desmantelamiento, llevado a cabo el pasado mes de agosto por Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, de cuatro estructuras metálicas de alta tensión situadas en el recinto ferial, próximas a la Calle del Infierno. Esta actuación ha permitido soterrar la línea aérea que cruzaba esta zona del recinto, evitando así la necesidad de interrumpir su servicio durante la Feria, una operativa que se realizaba cada año debido a la instalación de atracciones bajo su trazado.