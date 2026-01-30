Endesa revisa sus redes de distribución en Marinelada (Sevilla) dentro de su plan de invierno

Archivo - Inspecciones de Endesa, como imagen de recurso. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha puesto en marcha un plan de revisión de sus instalaciones eléctricas en el municipio sevillano de Marinaleda ante las bajas temperaturas y el paso de la borrasca Kristin.

Con esta actuación que se está llevando a cabo en estas primeras semanas de enero, los técnicos están revisando las instalaciones más sensibles con el fin de prepararlas frente al incremento del consumo derivado de las bajas temperaturas y al impacto que los fenómenos climatológicos adversos, como copiosas lluvias o fuertes vientos, pueden tener sobre la red eléctrica, informa la compañía en un comunicado.

En este sentido, se están revisando tanto las redes de baja tensión como las de media tensión gracias a la última tecnología, haciendo seguimiento de los puntos que se puedan encontrar en la red más débiles, procediendo a su reparación inmediata en caso necesario.

Asimismo se revisarán y realizarán medicines de los centros de transformación más sensibles del municipio.