Entregadas en Sevilla las llaves de 138 viviendas en alquiler en Palmas Altas con precios entre 565 y 665 euros

Representantes del Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla con uno de los vecinos de los que han recibido las llaves del nuevo Residencial Puerta Real - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El residencial Puerta Real de Palmas Altas ha acogido este martes la entrega de llaves a las 138 familias beneficiarias de esta nueva promoción de Envisesa, que contará con viviendas destinadas a alquiler con precios entre 565 y 665 euros.

Este residencial ha supuesto una inversión de 26,7 millones de euros, dispuestos entre las diferentes administraciones. El Ayuntamiento ha aportado 13.134.291,80 euros; la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha dispuesto 4.254.289,20 euros y el Gobierno 2.653.846,00 euros, además de 6.687.240,00 euros correspondientes a fondos Next Generation.

De esta manera, la promoción dispone de 138 viviendas protegidas en alquiler con garaje y trastero incluido, de las que 8 están adaptadas para personas con movilidad reducida, además de 146 plazas de aparcamiento y completas zonas comunes con piscina, juegos infantiles, calistenia y local de uso polivalente.

Las viviendas cuentan con la máxima calificación energética, A/A, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2, con soluciones constructivas innovadoras como baños industrializados y sistemas prefabricados que permiten mejorar la calidad y optimizar los tiempos de ejecución.

Durante el acto de entrega, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asegurado que "no hay muchos actos más gratificantes para un responsable público que entregar las llaves de una vivienda", al recordar que detrás de cada una de esas llaves "hay un proyecto de vida, una oportunidad para independizarse o el inicio de una nueva etapa para muchas familias". "Las familias no necesitan más diagnósticos, sino soluciones", ha añadido.

Como representante del Gobierno de España, el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres, ha incidido en la necesidad de "seguir incrementando la oferta de vivienda asequible" gracias a la "positiva colaboración entre administraciones", a la vez que ha reclamado la necesidad de "garantizar el derecho a la vivienda". "Aquí en Sevilla algo menos de la mitad de los alquileres del centro histórico son pisos turísticos", ha lamentado el subsecretario.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha puntualizado que la vivienda protegida "no debe ser solo asequible, sino que también debe ofrecer calidad, eficiencia energética y buenas zonas de convivencia". "Hoy entregamos llaves, pero también tranquilidad, estabilidad y nuevas oportunidades para 138 familias sevillanas", ha concluido.