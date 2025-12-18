Entregados en Alcalá (Sevilla) los premios del concurso de pintura infantil de Cementos Portland y Fundación Flacema

Entrega de los premios del concurso de pintura infantil de Cementos Portland y Fundación Flacema - CEMENTOS PORTLAND

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Grupo Cementos Portland Valderrivas y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) han hecho entrega este jueves de los premios correspondientes a la décima edición del Concurso de Pintura Infantil que organizan anualmente, en colaboración con el CEIP Ángeles Martín Mateo, situado en la Barriada La Liebre de Alcalá de Guadaíra.

En el certamen han sido reconocidos los trabajos realizados por Luz María Infantes Méndez, que ha obtenido el primer premio, dotado con una tablet y un lote de libros; Francisco Alonso Ibáñez, que ha recibido el segundo premio, consistente en un lote de libros y material de dibujo; y Aarón Kostich Ríos, que ha resultado ganador del tercer premio, con el mismo regalo, señala la cementera en un comunicado.

Durante el acto, representantes de Grupo Cementos Portland Valderrivas han valorado la participación del alumnado y el contenido de los trabajos presentados, al tiempo que han destacado la aportación que este tipo de iniciativas supone para reforzar la concienciación en materia de industria y medio ambiente desde edades tempranas, así como la continuidad del certamen a lo largo de sus diez ediciones.

La entrega de premios ha contado con la asistencia del responsable de Medio Ambiente, Pedro Lanagrán; Francisco Cueto, representante de Flacema; y la directora del CEIP Ángeles Martín Mateo, Susana Vilches, junto a los alumnos premiados.

Grupo Cementos Portland Valderrivas mantiene su colaboración con los centros educativos de Alcalá de Guadaíra a través de distintas iniciativas dirigidas a alumnado de educación primaria y secundaria, con el objetivo de fomentar valores relacionados con la eficiencia energética, la transición ecológica y la sostenibilidad industrial.