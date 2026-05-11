Equipo de la US recibe el premio 'Familias Andaluzas 2026' por investigar sobre bienestar digital adolescente

El equipo BESAFE-US, del grupo de investigación IASED de la Universidad de Sevilla en los premios 'Familias Andaluzas 2026' - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Besafe-US, del grupo de investigación Iased de la Universidad de Sevilla, ha sido galardonado con el Premio 'Familias Andaluzas 2026' en la modalidad de Familias e Investigación, un reconocimiento concedido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía a iniciativas destacadas por su impacto social y educativo.

Según ha detallado la US en una nota de prensa, el fallo subraya la "sólida trayectoria investigadora" del grupo en el estudio de la convivencia escolar, los riesgos digitales y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

El jurado ha valorado especialmente que Besafe-US haya incorporado a las familias "como eje central de sus actuaciones". El reconocimiento se vincula al proyecto de I+D+i 'Uso seguro y no violento de las redes sociales en adolescentes: análisis de los factores asociados y su impacto en la actuación psicoeducativa'.

Según la institución, la investigación adopta un enfoque multiinformante que incorpora una triple mirada: alumnado, profesorado y, especialmente, familias, para comprender cómo se construye la experiencia digital en la adolescencia.

Uno de los principales aportes del proyecto ha sido evidenciar la existencia de una brecha significativa entre la experiencia digital real de los adolescentes y la percepción que tienen sus familias sobre ella.