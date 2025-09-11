Escuelas de Calor critica el nuevo plan de refrigeración: "No acaba con el calor en las aulas ni la falta de sombra"

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Escuelas de Calor Sevilla' ha criticado que, a su juicio, el nuevo plan de climatización anunciado por la Junta de Andalucía, que supone una inversión de 85 millones de euros para implementar sistemas de refrigeración industrial en los centros educativos andaluces, no cumple la ley de Bioclimatización y no soluciona el calor en las aulas ni la falta de sombra en los patios de recreo.

En una nota, la plataforma ha advertido de que nuevo plan de climatización apuesta por la refrigeración adiabática --que reduce la temperatura mediante la evaporación del agua--, una opción que ha criticado porque "desoye a la comunidad científica y personas expertas que han dejado muy claro que no es un sistema adecuado para uso en espacios educativos con alta ocupación de personas".

El colectivo también ha cuestionado el plan 'Mejora tu centro', que, según ha asegurado, deja a los centros educativos la gestión de proyectos y la compra de ventiladores o toldos, y ha argumentado que es la Consejería de Educacion la que tiene la competencia de hacer la evaluación de necesidades y auditorías de los centros.