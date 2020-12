Espadas apuesta por inversiones del sector industrial en Sevilla y por la sostenibilidad como motor económico

Sevilla se convierte en centro del debate institucional y empresarial sobre la reindustrialización tras la pandemia

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha afirmado este miércoles que para que la ciudad sea más sostenible e inteligente y avance en la digitalización, es necesario generar riqueza en sectores en los que, en la actualidad, no se está haciendo de un modo suficiente en cuanto a "cantidad y calidad: la industria".

Así lo ha expresado durante su intervención en la primera edición del evento profesional Space & Industrial Economy 5.0 Sevilla Virtual Summit, bajo el título 'El espacio como preservador del planeta', un encuentro, coorganizado por el Ayuntamiento a través de la sociedad Contursa-Fibes.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha inaugurado este foro virtual sobre industria aeroespacial, innovación, tecnologías y economía digital, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el presidente de Cámara de España, Josep Lluís Bonet, el presidente de Hispasat, Jordi Hereu, y Josep Piqué, exministro

de Industria y comisario del evento.

Esta cita reúne durante dos días a una treintena de altos directivos de reúne durante dos días a una treintena de altos directivos de empresas e instituciones relacionadas con la industria aeroespacial, las tecnologías y la economía digital, así como a tres ministros del Gobierno de España: ReyesMaroto , Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico) y Pedro Duque (Ciencia e Innovación).

"Al igual que con el TIS-Tourism Innovation Summit, el congreso sobre innovación y tecnologías aplicadas a la industria turística celebrado recientemente en Sevilla, con este foro pretendemos que Sevilla

sea ciudad clave para el debate sobre las oportunidades que abren la innovación, la tecnología y la economía 5.0 para la reactivación tras la pandemia", ha explicado el alcalde.

La hoja de ruta de la ciudad "viene determinada por su Plan Estratégico Sevilla 2030, así como a los acuerdos de reactivación post Covid, y en este marco "es también una clara oportunidad para mostrar el ecosistema de innovación de la ciudad y atraer inversiones asociadas a la innovación, la tecnología y la economía digital y, específicamente, hacia la consolidada industria aeroespacial sevillana y andaluza", ha añadido Espadas.

El alcalde ha destacado que este ecosistema de innovación "se forja sobre el entramado empresarial y de I+D+i en torno al Parque Científico y Tecnológico Cartuja, el Puerto de Sevilla, el parque aeroespacial Aerópolis, los 18 polígonos empresariales de la ciudad y el talento emanado de las universidades sevillanas y las distintas escuelas

de negocio".

Espadas ha señalado que la ciudad apuesta por la rehabilitación energética de viviendas, sobre todo en sectores más desfavorecidos, con los que también "será una inversión social, ofreciendo espacios para el peatón, ampliando el metro ligero y con nuevas líneas de de Metro, así como por la movilidad sostenible y una ciudad "más verde", con una mayor inversión en arbolado.

Por su parte, Piqué ha destacado la conveniencia de este debate que se abre en Sevilla, con un panel de expertos de primerísimo nivel", para activar la oportunidades económicas y laborales que deparan la economía 5.0 y la digitalización del conjunto del sector productivo. "Nos ayudará (a las empresas e instituciones) a vislumbrar el futuro de la economía en un entorno globalizado y cada vez más digital", según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

"Sevilla ha tenido la iniciativa de convertirse nuevamente en enclave para un debate tan importante en estos momentos para España y Europa", ha comentado por su parte Jordi Hereu. A su juicio, esta iniciativa de Fibes "marcará el camino de recuperación que debemos emprender" para la reinvención del sistema productivo, en la que serán claves ámbitos de oportunidades como la industria aeroespacial, la conectividad, la inteligencia artificial y el conjunto de la industria 5.0.

Josep Lluís Bonet ha hecho especial hincapié en la necesidad de involucrar a las pymes en el proceso de digitalización de la economía de nuestro país. "Es ya por una cuestión de supervivencia y además para hacer frente a retos de una economía digitalizada como es la internacionalización. Y esta digitalización es una necesidad, no una opción", ha abundado.

En el cierre del acto de inauguración, Reyes Maroto ha explicado que los fondos europeos de recuperación acelerarán los procesos de digitalización de la industria, de ahí que haya también animado a las instituciones y las empresas a trabajar en proyectos susceptibles de acogerse a los mismos.

PANEL DE EXPERTOS

El encuentro virtual cuenta con ponentes y conferenciantes altamente cualificados en empresas e instituciones de distintos ámbitos. Entre ellos, destacan, por orden de intervención, Jordi Hereu, presidente de Hispasat; Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la PYME; la profesora Pascale Ehrenfreund, presidenta de la International Astronautical Federation (IAF); Ricardo Martí, presidente de la

Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae); Agustín Delgado, director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola y Raül Blanco, secretario general de Industria y de la PYME.

Asimismo, el evento cuenta con la intervención de Carlos Torrecilla, Head of Unit del Joint Research Center of the European Commission (JRC); Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google; Carlos Becker, director de Grandes Cuentas y Administración Pública de Vodafone Business; Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación y presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Massimo Craglia, director general de la Digital Economy Unit del Joint Research Centre de la Comisión Europea, y Amparo Alonso Betanzos, presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial.

Los participantes en las mesas redondas y diálogos del Summit son también expertos en las diversas áreas que abordará la cumbre virtual. En la primera jornada figuran, también por orden de participación, Jesús B. Serrano, director general de GMV; Günther Hasinger, director de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA); Pedro Mier, presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CEOE; Juan Carlos Cortés y director de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Asimismo, intervienen José Antonio Aranda, director de Innovación y Estrategia de Producto de Cellnex; Daniel Jiménez, director general de Vodafone Business; Jorge Potti, director general de Espacio de GMV; Eduard Martín, CIO y director de 5G de Mobile World Capital Barcelona; Jaime Palop, consejero delegado de Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa); Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y Luis Pérez Díaz,

director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja.

Además, Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Antonio García de Castro, presidente ejecutivo de San Telmo Business School, Antonio Ramírez, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (FEDEME) y Ceo de Inespasa y UMI Aeronáutica; Aquilino Peña,

presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), y Maite Ballester, managing Founding Partner de Nexxus Iberia Private Equity participan en esta iniciativa.

Atraer el desarrollo industrial de aquellas empresas que quieren invertir en un territorio sostenible

Espero que sujan iniciativas y proyectos de empresas que quieran invertir en esta economía 5.0