Estafan 2.000 euros a una vecina de Benacazón (Sevilla) a la que hicieron creer que se habían enamorado de ella

La investigación se inició en el puesto de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. - GUARDIA CIVIL

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha logrado identificar e investigar a dos personas como presuntos responsables de estafas conocidas como estafa amorosa o romántica realizadas por internet que combinaba la manipulación psicológica con la coacción. La investigación se inició en el Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, tras tener conocimiento a través de la denuncia de la víctima, vecina de Benacazón, la cual aportó diversa documentación e indicios acreditando movimientos bancarios que sumaban alrededor de 2.000 euro.

Según las investigaciones, el 'modus operandi' de los autores consistía en entablar una relación de confianza prolongada a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, suplantando identidades para captar la voluntad de su víctima. Una vez consolidado el vínculo, los autores solicitaban dinero ante una ficticia situación de emergencia, ha explicado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Además, ante la negativa de continuar con las pretensiones de los autores, estos le exigieron nuevos desembolsos económico bajo la amenaza de difundir imágenes de carácter íntimo de la víctima. Gracias a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil y tras la recopilación de indicios aportados, llevaron a los agentes a la localidad de Alosno (Huelva), identificado a dos vecinos como los supuestos responsables de los hechos delictivos.

Dada la naturaleza de los hechos y la metodología empleada, la investigación continúa abierta, no descartando la posibilidad de la existencia de otras personas afectadas en la provincia o zonas limítrofes. La investigación ha sido realizada por el Puesto de Sanlúcar la Mayor, contando con la estrecha colaboración de agentes del Puesto de Alosno de la Guardia Civil.