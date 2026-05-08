Estreno de 'Berlín y la dama del armiño' en Sevilla: cortes de tráfico por los eventos, incluido el concierto de Rosalía

Archivo - Miembros del equipo de rodaje de la serie 'Berlín' en el puente de Triana. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La premiere global de la segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel', titulado 'Berlín y la dama del armiño', que se celebra este viernes y sábado, acogerá diversos eventos destacados. Entre ellos, el concierto de Rosalía junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este sábado, una actuación que obligará a establecer cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad.

En concreto, en la calle Laraña, el tráfico rodado quedará totalmente cortado desde las 05,00 horas de este viernes hasta las 07,00 horas de este sábado, en el tramo comprendido hasta la calle Imagen. A pesar de esta restricción, el itinerario peatonal permanecerá abierto con normalidad durante todo el periodo, según ha informado el Consistorio en nota.

Por su parte, la calle Campana estará cerrada al tráfico entre las 16,00 horas de este viernes y la medianoche de este sábado. Durante este intervalo se permitirá de forma excepcional el acceso de autobuses y taxis hasta la calle Laraña, mientras que el tránsito peatonal no sufrirá alteraciones.

Asimismo, se ha establecido una reserva de espacio en las calles Laraña y Campana entre las 15,00 horas de este viernes y las 02,00 horas de este sábado, destinada a las necesidades logísticas del evento.

En la calle Betis, las afecciones se extenderán del sábado al domingo, con un corte total del tráfico rodado desde las 16,00 horas de este viernes hasta las 08,00 horas de este sábado. El desvío obligatorio se realizará por la calle Troya. Además, se restringirá parcialmente el acceso peatonal en el lado izquierdo de la vía, el más próximo al río.

El puente de San Telmo también se verá afectado entre este viernes hasta el domingo. En concreto, se cortará el acerado peatonal situado junto al restaurante Río Grande desde la medianoche de este viernes hasta las 07,00 de este domingo. Para garantizar la movilidad, se habilitará un carril peatonal provisional en la calzada, en el lado del Círculo de Labradores, lo que supondrá la reducción de un carril de salida en dirección a Los Remedios. El tráfico rodado permanecerá abierto, aunque condicionado por esta modificación.

A estas actuaciones se suma una amplia reserva de espacio en las calles Betis y Gonzalo Segovia hasta las medianoche horas hasta este domingo al término de la jornada, destinada al estacionamiento de vehículos y labores de montaje.

Finalmente, la zona de Marqués de Contadero permanecerá cerrada durante toda la jornada del 8 de mayo debido a la realización de pruebas técnicas, así como ensayos de sonido e iluminación relacionados con el evento.