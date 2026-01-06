El exalcalde de Sevilla Antonio Muñoz encarna al Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Bami, Pedro Salvador y Elcano

Antonio Muñoz (PSOE) encarna al Rey Gaspar en la Cabalgata de Bami, Pedro Salvador y Elcano, en Sevilla. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha encarnado este año 2026 al Rey Gaspar en la cabalgata de Reyes Magos de los barrios hispalenses de Bami, Pedro Salvador y Elcano.

Según han explicado este martes desde el PSOE, Antonio Muñoz ha participado en esta tradicional cita "después de mediar para que la cabalgata pudiera salir adelante", tras conocer "la preocupación y la desilusión generada entre los vecinos ante la posibilidad de que no se celebrara por no disponer de ayudas ni carrozas".

Desde el Grupo Socialista destacan que, "gracias a estas gestiones, se lograron los medios necesarios para que el desfile fuera posible", con carrozas cedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).

El portavoz socialista aceptó encarnar al Rey Gaspar a petición de los propios vecinos. "Cuando los vecinos te lo piden con cariño y gratitud, siempre hay que responder", ha defendido Antonio Muñoz, que ha puntualizado que su participación "no responde a un gesto simbólico ni a una foto, sino a la convicción de que la política, cuando es útil, sirve para que pasen cosas".

En este sentido, Muñoz ha manifestado que la celebración de la cabalgata es también "una forma de decir alto y claro que ningún barrio es de segunda, y que todos merecen mantener sus fiestas y tradiciones".