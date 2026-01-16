Expertas debaten en un coloquio en Sevilla sobre el anillo verde y azul para mejorar la sostenibilidad urbana

Coloquio 'El anillo verde y azul de Sevilla: un proyecto para tejer redes de salud' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido esta semana un coloquio con el título 'El anillo verde y azul de Sevilla: un proyecto para tejer redes de salud', en el que han participado expertas en materia de salud, medio ambiente y sostenibilidad urbana. En el mismo, se ha situado como objeto de debate el análisis y reflexión sobre "los problemas de las grandes urbes, incluida Sevilla, en las que la sostenibilidad, la convivencia y el modo de vida se están viendo afectados por fenómenos, como la turistificación".

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, el debate ha puesto el foco de igual forma en el anillo verde, un corredor ecológico que "uniría espacios verdes y parques de la ciudad de Sevilla, facilitaría la conexión con el medio natural y otros municipios del área metropolitana".

En la mesa intervinieron la presidenta de Red Sevilla por el Clima y doctora en psicología, Lola Luque; la bióloga y fundadora de Ecourbe, Esperanza Portillo; y la profesora de la Universidad de Sevilla Rocío Arregui, coordinadora del grupo de artistas Doñana en Sevilla y miembro también de la Red Sevilla por el Clima. Asimismo, el coloquio estuvo moderado por María Celeste Delgado.

La cita ha sido organizada por la Red de Activistas de Sevilla y ha contado con la colaboración de la Red Sevilla por el Clima.