Exposiciones y teatro entre los actos para celebrar los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presenta la agenda de actos de los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes los actos conmemorativos por el 500 aniversario de la boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla. Una agenda que cuenta con exposiciones, representaciones teatrales, talleres y diversas conferencias.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha destacado que la boda fue un acontecimiento de "gran trascendencia para nuestra ciudad y para la historia de Europa". "Desde el gobierno municipal queremos dar a esta conmemoración la importancia que merece, con iniciativas que refuercen la proyección de Sevilla como referente cultural e histórico", ha afirmado el primer edil.

En esta línea, ha presentado la imagen gráfica de la efeméride, obra de José Manuel Peña. Representa la cifra de este aniversario (500) cuyos ceros dibujan dos alianzas de bodas entrelazadas. En dichas alianzas se enmarcan los retratos de Carlos V e Isabel de Portugal. El logotipo se completa con la inscripción "500 años. Boda Carlos V Sevilla. 1526-2026" y se representa en los colores corporativos (carmesí y albero) de la ciudad.

EL 11 DE MARZO, LA FECHA CLAVE

El dia de la efeméride, 11 de marzo, la fachada junto a la puerta del León del Real Alcázar, será el escenario de un gran espectáculo audiovisual.

En paralelo, se realizará una recreación del enlace en el interior del Alcázar, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. En la misma jornada, habrá una actuación de los ministriles.

El 11 de marzo también será el día de inicio del congreso internacional "Las bodas de Carlos V en Sevilla" que se extenderá hasta el 13 de marzo, y que reunirá a destacados catedráticos, investigadores y académicos en Historia de España y, concretamente en la figura de Carlos V, venidos de toda Europa.

Entre los asistentes estarán el Premio Nacional de Historia Ricardo García Cárcel, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus, o el americanista y catedrático de la Universidad de Sevilla Ramón Serrera.

Ese mismo día, comienza una gran exposición conmemorativa en el Espacio Santa Clara. Esta exposición, que se extenderá hasta el 30 de mayo, estará comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

Previamente, el mes de marzo arrancará con un desfile conmemorativo teatralizado, que simulará el recorrido de Carlos e Isabel desde su entrada por la puerta de la Macarena hasta el Real Alcázar.

CONFERENCIAS Y TALLERES

En paralelo al Congreso, el Ayuntamiento ha anunciado una exposición virtual y presencial dedicada al libro impreso durante el reinado de Carlos V.

Esta exposición, bajo el título "Los libros del Emperador. La cultura impresa en la Sevilla del siglo XVI", se realizará en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS). La muestra virtual se hará por el espacio Expobus, donde permanecerán disponibles a la consulta de los investigadores y del público general.

Asimismo, entre el 11 de marzo y el 13 de mayo, se celebraran 8 conferencias de la mano de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, una por semana, que se celebrarán en el mismo periodo de tiempo que estuvo el emperador en Sevilla, excepto en Semana Santa y Feria.

En paralelo, se van a celebrar tres concursos. Por un lado, uno de fotografía, con 3.000 euros al primer premio, otro de poesía, con 3.000 euros también de primer premio y el Concurso de Artes Plásticas 'El clavel. La flor de Carlos V e Isabel de Portugal'.

Este último concurso se convocará de la mano de la Asociación Gremial del Arte Sacro, y servirá para poner en valor la llegada a Europa desde oriente de esta flor, con motivo de la boda imperial. Este certamen contará con una única obra premiada con 5.000 euros.

En este sentido, en el segundo trimestre del año se celebrarán cinco talleres basados en la gastronomía, la música, la medicina o la moda en la época. Cada taller tendrá una capacidad de 150 personas.

Se tratan de un taller de Vestuario en la época de Carlos V, otro de Cocina en el siglo XVI , uno de Música y Danza Renacentista, uno del Boticario y uno del Lutier.

Además, el Ayuntamiento ha confirmado la reedición del libro La Boda del Emperador, que Juan de Mata Carriazo escribió en 1958. Una obra que, pese a su reedición en 1997, "está agotada, y que esta efeméride será el impulso para estrenar nuevas pastas".

MÁS EXPOSICIONES Y VISITAS TEATRALIZADAS

El Ayuntamiento también ha anunciado para el primer trimestre del año la exposición 'Los viajes en la Edad Media y el Renacimiento. La época de Carlos V'.

Esta exposición tendrá lugar en la Casa de la Contratación, donde se albergarán, de forma permanente, documentos cartográficos de esta época de continuos descubrimientos geográficos.

Asimismo, entre mayo y octubre se realizaran visitas nocturnas teatralizadas dedicadas a la Boda del Emperador. Serán 60 noches de representaciones cada año, con 4 funciones cada noche. A diferencia de las representaciones dedicadas en 2025, este año se recreará la boda imperial en estas visitas.

También continúan hasta mediados de 2026 las visitas guiadas gratuitas al Real Alcázar, centradas en la Boda del Emperador. Recorrerán los espacios del monumento que acogieron a la imperial pareja tanto el día de su boda como las jornadas posteriores.

Se trata de visitas de 75 minutos de duración, y que contarán, con pases especiales para los 11 distritos de la ciudad y se ofrecerán visitas a los colegios de Sevilla.

Por su parte, el FeMàs, el Festival de Música Antigua de Sevilla, dedicará el día 22 de marzo un concierto dedicado a Carlos V, con música inspirada en la época del emperador, bajo el título 'Las canciones del emperador'.

Para recordar esta efeméride, el Ayuntamiento ha anunciado la instalación de un elemento de recuerdo en el Alcázar y la publicación de una nueva edición de 'Apuntes del Real Alcázar'.