El exrector de Sevilla Miguel Ángel Castro, doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Asunción

El exrector de la US Miguel Ángel Castro ha sido investido como doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Asunción. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) ha otorgado el título de doctor Honoris Causa al exrector de la Universidad de Sevilla (US) Miguel Ángel Castro por su "reconocida producción científica, su liderazgo académico y su contribución al fortalecimiento de la educación superior latinoamericana".

La universidad paraguaya ha destacado, en su nombramiento, el trabajo de Castro en la "formación de doctores, el fortalecimiento del intercambio estudiantil entre la UNA y la Universidad de Sevilla y su gestión orientada a la obtención de la co-tutela doctoral", tal como ha recogido la US en su página web.

El acto institucional se ha celebrado en el Salón Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte del Campus de la UNA en San Lorenzo. Tras la lectura de la resolución que otorga la distinción por parte del secretario general de la institución, la rectora de la UNA, Zully Vera de Molinas, ha procedido a entregar el diploma y la medalla a Miguel Ángel Castro.

Seguidamente, el exrector de la US ha pronunciado un discurso en el que ha resaltado el honor que ha sentido al ser investido con la máxima distinción que otorgan las universidades, instituciones "que han dado sentido a mi vida y a las que les he dedicado mi tiempo, mi ilusión y mi entrega", ha expresado.

El homenajeado ha destacado la labor de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), de la que fue presidente y que ha reunido durante los días 12 y 13 de marzo a rectores y rectoras de la región iberoamericana en un espacio de reflexión y cooperación.

En su discurso, Castro ha definido la AUIP como un organismo que permite "borrar las fronteras geográficas y construir un espacio sólido, unido y coherente de educación superior y de saber", y ha subrayado la importancia de defender la autonomía universitaria, "cada vez más amenazada por los poderes políticos y económicos".

Finalmente, Miguel Ángel Castro ha reafirmado su compromiso con la UNA, por la que trabajará con pasión, rigor y valentía en la "búsqueda genuina de la verdad". La Universidad Nacional de Asunción La Universidad Nacional de Asunción, fundada en 1889, es la primera institución de educación superior de Paraguay, la más antigua y con mayor tradición del país.

En sus inicios contaba con las facultades de Derecho, Medicina y Matemáticas, y las escuelas de Escribanía, Farmacia y Obstetricia. Actualmente cuenta con catorce facultades en las que se desarrollan 78 carreras en diversas áreas de conocimiento. Su comunidad académica está conformada por cerca de 50.000 estudiantes y 9.000 docentes.