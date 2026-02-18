La Fábrica de Artillería de Sevilla estrena la obra 'La alegría', de Marilia Samper, el 26 de marzo

Presentación de la obra 'La alegría', de Marilia Samper, que se estrena el 26 de marzo en la Fábrica de Artillería. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de la representación en la antigua Fábrica de Artillería, los próximos 26, 27 y 28 de marzo, de 'La alegría', una obra escrita y dirigida por Marilia Samper, producida por Serendipia, que llega a la ciudad tras su paso por destacados escenarios nacionales e internacionales.

En una nota de prensa, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que su estreno en Sevilla refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una programación "contemporánea, valiente y comprometida con los debates sociales de nuestro tiempo". Esta obra no solo sitúa en el centro "cuestiones como la accesibilidad, la dignidad y la fragilidad de los vínculos comunitarios", sino que lo hace "desde el rigor artístico y la sensibilidad, invitando al público a una reflexión profunda y necesaria".

Que un espacio patrimonial como Artillería acoja propuestas de esta calidad demuestra que Sevilla es hoy un escenario "abierto a la creación actual, capaz de dialogar con la realidad social y de impulsar un teatro que interpela, emociona y transforma", ha añadido la edil. Asimismo, Angie Moreno ha subrayado, además, que "la representación de 'La alegría' el próximo 27 de marzo adquiere un significado aún más especial al coincidir con el Día Mundial del Teatro, una fecha que celebra el poder de las artes escénicas como herramienta de reflexión, diálogo y transformación social.

Estrenada originalmente en catalán en la Sala Beckett de Barcelona y presentada posteriormente en Londres, La alegría se incorpora ahora a la programación sevillana como una de las propuestas teatrales contemporáneas más relevantes de la temporada, con un relato que sitúa el foco en los márgenes de la convivencia cotidiana y en las grietas que atraviesan lo comunitario.

La acción se desarrolla en un barrio obrero de cualquier ciudad. Una madre sola cuida de su hijo, un joven con parálisis cerebral que utiliza silla de ruedas y que no puede salir de casa por la ausencia de una rampa en el edificio. La petición de esa rampa, un gesto mínimo y necesario, pone en marcha un conflicto vecinal que va revelando desacuerdos, cambios de opinión, pequeñas traiciones y una progresiva descomposición de los lazos comunitarios.

"Lejos de plantear un relato ejemplarizante, la obra construye una mirada cruda y directa sobre la convivencia, mostrando cómo la solidaridad se resquebraja cuando exige implicación real". El texto expone con precisión "la miseria económica y humana, la fragilidad de la conciencia colectiva y la soledad que se instala puertas adentro", al tiempo que contrapone esa dureza con la fuerza de Julia, "una mujer sostenida por el amor y la ternura hacia su hijo".

El espectáculo está interpretado por Paqui Montoya, Fernando Lahoz, Amparo Marín y Manuel Monteagudo, un elenco con una sólida presencia en la escena teatral andaluza que sostiene el relato desde una interpretación contenida y profundamente humana. La dirección pone el acento en el trabajo actoral como eje del montaje, con personajes construidos desde la cercanía y la verdad escénica.

El estreno de 'La alegría' en Sevilla ha contado con la colaboración y el apoyo de distintas entidades e instituciones que han acompañado el proceso del proyecto. Entre ellas, Aspace, la Fundación Auxilia, que ha facilitado la silla de ruedas del personaje, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Ayuntamiento de Sevilla, la Sala Beckett de Barcelona, desde donde se ha compartido material de referencia para este nuevo montaje; así como los centros cívicos El Esqueleto, Torre del Agua y Torreblanca, que han apoyado el desarrollo del proyecto.