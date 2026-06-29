Fallece el concejal socialista Gonzalo Crespo: "Sevilla pierde a un servidor público de amplia trayectoria"

Archivo - El portavoz municipal del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, antiende a los medios. Imagen de archivo. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este lunes en nombre del grupo municipal el fallecimiento del concejal socialista Gonzalo Crespo, misma vez que ha destacado que la ciudad "pierde a un servidor público de amplia trayectoria".

"Fue concejal, teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores. Desde esas responsabilidades trabajó al servicio de Sevilla e impulsó una gestión más ordenada y planificada de sus principales celebraciones", ha destacado el conjunto en un comunicado.

Así, ha remarcado que su trayectoria política comenzó en Barcelona, donde también fue concejal. "Desarrolló una importante labor junto a la comunidad andaluza, especialmente cerca de aquellos que tuvieron que construir su vida fuera de nuestra tierra".