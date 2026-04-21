Feria de Abril de Sevilla 2026: estos son los consejos de la Policía Nacional para evitar robos en el Real

Un agente con un perro adiestrado por la Policía, frente a la portada de la Feria de este año. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha ofrecido este martes, 21 de abril, unos "sencillos consejos" para prevenir robos en la Feria de Abril de Sevilla. Aun así, recomienda a los afectados que ante cualquier incidente, "lo pongan en conocimiento de los agentes o llamen al 091"; ello, para evitar episodios "que comprometan la seguridad o perjudique el disfrute con normalidad".

En este sentido, se aconseja que, en la medida de lo posible, no se acuda al Real "con mucho dinero en efectivo u objetos de valor"; en caso de tener que hacerlo, "guardarlo en distintas partes de las prendas". "Si vas a llevar tu bolso o mochila, siempre en la parte delantera, pegado al cuerpo y cerrado: no dejes tus pertenencias desatendidas en la caseta", destaca en una nota de prensa.

"No guardes tu cartera o teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, procura hacerlo en bolsillos internos de tu chaqueta o delanteros, y desconfía de desconocidos que se acerquen demasiado a ti, sobre todo con aquellos que intentan captar nuestra atención con preguntas o cualquier otro pretexto que pueda distraernos", añade el comunicado policial.

La Policía remarca que los carteristas actúan en grupo, no suelen llamar la atención y "se mueven muy rápido", por lo que se pide cautela. "No dejes las llaves de tu domicilio en el interior de tu vehículo y si observas algún incidente, no dudes en comunicárnoslo o llama al 091". "Los delincuentes también nos visitan como un turista más".

La Policía Nacional puso en Semana Santa planes para la prevención de delitos de naturaleza económica, cometidos por grupos itinerantes de delincuentes que se instalan temporalmente en la ciudad, y logró frustrar varios hurtos, en operaciones que se saldaron con la detención de miembros de estas redes.