La Feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se amplía con ocho casetas este año y superará la treintena de atracciones

Reunión en el consistorio entre la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto con la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida y los representantes de las nuevas casetas de la Feria de Alcalá 2026. - AYTO. ALCALÁ

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará este año con ocho nuevas casetas, por lo que el total alcanzará las 89, mientras que también aumentará el número de atracciones mecánicas, que superará este año la treintena. En total, entre atracciones mecánicas y los puestos en la calle Seguidilla, Portada y Tren de los Panaderos serán un total de 126.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, junto con la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, han recibido a los diez grupos representantes de las nuevas casetas, que han firmado en el consistorio la concesión de las mismas.

La alcaldesa ha destacado que la feria "sigue creciendo gracias a la ilusión y la participación de todos, y de estos nuevos grupos que llegan con ganas y la mejor energía para formar parte de esta tradición". Asimismo, en el recinto ya han comenzado los trabajos de montaje de casetas para la Feria 2026, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio.

El recinto estará iluminado con LED, por un total de 200.000 lámparas de menor consumo y más respetuosas con el medio ambiente que las que se utilizaban en antiguas ediciones. En aras de la movilidad, el consistorio ha destacado la renovación de los accesos y la gestión para los pases de los aparcamientos, así como la forma de proceder a la hora de recogerlos, y forma en la que se entregarán tras el sorteo del día 20 de mayo los del P1 y los del P3 para residentes de la zona.

APARCAMIENTOS

Hasta el día 15 de mayo está abierto el plazo de inscripción para el P1. El sorteo se celebrará el miércoles 20 de mayo. Se realizarán dos sorteos, uno para los pases de personas con movilidad reducida y otro para el resto de plazas. Cuando se celebre dicho sorteo, las personas agraciadas tendrán del 25 al 29 de mayo, en horario de mañana y tarde, para pagar y retirar el abono en la Harinera del Guadaíra.

En total serán 500 plazas de aparcamiento, siendo 20 de ellas, las reservadas para personas con movilidad reducida. El coste de los bonos es de 55 euros. El aparcamiento P2 se encuentra al final de la Avenida Tren de los Panaderos (cerca del CEIP Cercadillos), de pago aunque con lanzadera gratuita desde el mismo hasta la rotonda entre las calles Arriero y Álamo.

Los vehículos deben entrar a este aparcamiento por la calle Alcalá del Ebro y Azuda y salir por esta misma Alcalá de Ebro o Tren de los Panaderos hacía Santa Lucía. Este aparcamiento dispone de 1200 plazas, y el coste del abono es de 35 euros todos los días (bono) o 7 euros el día.

Por su parte, el aparcamiento P3, ubicado en la calle Molino de Cajul es libre y gratuito para residentes. Ya se han entregado de los pases a los vecinos. Desde el día 20 de mayo al 28 de mayo, todos aquellos vecinos residentes de la zona que tengan que resolver algún tipo de incidencia pueden acudir a la Harinera del Guadaíra en horario de mañana de 11,00 a 13,00 horas, y de tarde de 18,00 a 20,00 horas.

En este aparcamiento para los vecinos residentes las tarjetas que se entregarán serán de dos colores, una para aquellos vehículos empadronados en ese domicilio, y otras de otro color para aquellos vecinos que sus vehículos no están registrados en ese domicilio, por ejemplo, que ocupen una plaza de cochera en un garaje, eso significa que no pueden aparcar en la calle ocupando el lugar de algún vecino, sino que tienen que aparcarlo en su plaza de garaje.

Los aparcamientos de Feria tendrán la reserva para vehículos de personas con movilidad reducida que marca la normativa, con las mismas condiciones --abono, pago o gratuidad--. Los accesos serán más amplios puesto que podrán acceder por las zonas de acceso restringido --excepto las vías de emergencia-- mostrando la Tarjeta de Movilidad Reducida expedida por la Junta de Andalucía.

Asímismo, el Servicio de lanzaderas durante la Feria de Alcalá de Guadaíra 2026 habilitará autobuses desde el Centro y desde los distritos Norte y Sur hacia la Feria gratuitos, con servicio desde las 21,00 hasta las 06,00 horas con frecuencia de paso cada 15 minutos y con paradas exclusivas para ello.