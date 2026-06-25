La Feria de Mairena del Aljarafe (Sevilla) arranca con 3.000 asistentes y sin incidencias destacadas

Feria de Mairena del Aljarafe 2026 - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha remarcado el inicio este miércoles, 24 de junio, de la feria de la localidad, un encuentro que reunió a unas 3.000 personas en el recinto ferial.

Según ha detallado el Consistorio, las mismas asistieron al alumbrado, el 'pescaito', los fuegos artificiales y el concierto inaugural de 'Siempre Así'.

Tal y como ha manifestado el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, "nuestra Feria vuelve a demostrar que es el gran punto de encuentro de nuestro pueblo, un lugar donde vecinos y vecinas de todas las edades y de todos los barrios comparten tradiciones, convivencia y buenos momentos".

El Ayuntamiento activó para esta primera jornada el dispositivo especial de seguridad, movilidad y emergencias previsto para toda la Feria. La Policía Local, los servicios sanitarios y el resto de efectivos desarrollaron su trabajo con normalidad durante una noche en la que no se registraron incidencias de especial relevancia.