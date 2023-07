Fernández insta a votar el 23J "con cabeza y reflexión": "A Sevilla le ha ido bien con un Gobierno del PSOE"

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Sevilla, Javier Fernández, ha apelado este jueves a votar el próximo 23 de julio, cita con las urnas en las elecciones generales, "con cabeza y reflexión". "Hay pocos motivos para no votar al PSOE en estos comicios, y a Sevilla le ha ido bien con Pedro Sánchez, con un gobierno socialista y con María Jesús Montero como ministra".

Así lo ha expresado el dirigente del PSOE provincial en declaraciones a los medios, en un acto en el que ha estado acompañado por la candidata número uno del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, y donde ha realizado un balance de la campaña electoral, "prácticamente en su ecuador". De este modo, "hasta ahora ha ido bien. Estamos recorriendo todos los rincones, aceptando todos los debates y entrevistas, e intentando dar a conocer lo mucho y bueno que se ha hecho a lo largo de estos años".

En este sentido, Fernández se ha referido al "compromiso" del Gobierno de España con la capital andaluza, "desempolvando proyectos como el de la SE-40, apostando claramente por el Metro. Sin el Gobierno central no habría metro en Sevilla: eso hay que aclararlo, hay que decirlo alto y claro, con ese 50% de colaboración, absolutamente desde la lealtad institucional y absolutamente desde un compromiso que no le corresponde al Gobierno de España, pero que sí quería estar presente en esa infraestructura vital para Sevilla".

"A Sevilla le ha ido muy bien también en materia social. No me cansaré de repetir que hay más de 380.000 sevillanos y sevillanas que se han beneficiado de la subida del 8,5% de las pensiones, que les permite vivir con dignidad y en unas condiciones mucho mejores que antes". Asimismo, a la provincia "le ha ido bien con la reforma laboral", que ha permitido que "uno de cada dos contratos que se están proyectando sean indefinidos, y con el incremento del salario mínimo. En el fondo, veo pocos motivos para no votar al PSOE".

"Quiero que la gente vote con reflexión, con cabeza. Nosotros somos mucho de pasión, mucho de corazón, los socialistas siempre hemos sido así; no en vano tenemos 144 años de historia, pero yo le pediría a los sevillanos y sevillanas que en este momento, en el que nos estamos jugando una de las elecciones más importantes en democracia, que nos estamos jugando los derechos y avanzar, que voten desde una reflexión profunda qué es lo mejor que le puede venir", ha apelado el dirigente socialista.

En su opinión, "si hacen esa reflexión, no tengo la menor duda que el voto al Partido Socialista es el voto del futuro, es el voto de la ilusión, es el voto de la esperanza y es el voto que abre puertas de futuro para nuestra tierra".

En cuanto a la campaña electoral en sí, Fernández ha asegurado que llegamos a un "momento crucial" en el que su formación "no solo va a meter ritmo en los últimos ocho días, sino que vamos a intentar ya, definitivamente, ir centrando los mensajes y centrando las grandes prioridades que tenemos. Estamos muy contentos y muy felices del trabajo que vienen haciendo los compañeros que representan al PSOE de Sevilla en esta candidatura". Así, ha recordado que han puesto "lo mejor que tiene el PSOE para representar al partido en estas elecciones", con la ministra María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido, encabezando la lista al Congreso, y con Antonio Gutiérrez Limones haciendo lo propio al Senado.