El Festival Big Bang regresa al Teatro Alameda de Sevilla con "aventuras musicales" para público infantil y familiar

El Festival Big Bang regresa al Teatro Alameda de Sevilla con una nueva edición que revalida su objetivo fundacional: aproximar la música al público infantil y familiar "desde una óptica contemporánea, propiciando la conexión con diferentes sonidos de forma cercana y directa".

Organizado por el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento y cofinanciado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea, este proyecto de la compañía belga Zonzo Compagnie, celebrará su sexta edición en la ciudad durante los días 25 y 26 con una serie de encuentros que ofrecerán a niños la oportunidad de experimentar, jugar y disfrutar de la música a través de espectáculos y talleres, según informa en un comunicado.

Precisamente, los belgas Zonzo Compagnie serán los encargados de abrir en el Teatro Alameda el programa de actividades este viernes 25 (18 horas) con una función familiar de Thelonious a la que precederán otras dos matinales para público escolar (10 y 12 horas). Recomendado a partir de 8 años, este espectáculo reconocido con el Premio del Público en los Yamawards 2019, retrata la figura del legendario músico de jazz Thelonious Monk, conocido por sus melodías sorprendentes y ritmos atrevidos.

La música en directo del trío De Beren (batería, pianista y bajista) trasladará al público al Nueva York de la primera mitad del siglo XX, cuando el Thelonious aún niño quedaba hipnotizado por el teclado del piano. A ella se suma un vídeo-mapping que proyecta animación e imágenes sobre superficies reales.

Por su parte, la jornada del día 26 dará comienzo en el Centro Cívico Las Sirenas, a las 12.30 horas, con la compañía sevillana Montjuïc y el espectáculo 'El cine fantástico de Segundo de Chomón', un concierto íntimo lleno de timbres con gran variedad de instrumentos como el violonchelo, el clarinete, la mandolina, melódicas, guitarras y xilófonos que actúan como herramientas para crear un ambiente muy similar al de los inicios del cine, donde las películas mudas eran acompañadas de música en directo.

De esta manera, niños y niñas a partir de 6 años podrán disfrutar de la obra de Segundo de Chomón, pionero del cine de principios del siglo XX y creador de efectos especiales y técnicas tan conocidas como el travelling.

La tarde continuará en el Teatro Alameda (17 horas) con el taller Electrolab Session que impartirán los sevillanos Rock'nrolla Producciones. Niños y niñas de entre 6 y 12 años tendrán la oportunidad de iniciarse en el mundo de la producción musical y aprender nociones básicas de la mano de dos profesores, con los que descubrirán diferentes sonidos, crearán ritmos y melodías, y podrán cantar y grabar sus propias canciones.

Esta edición del Big Bang la cerrarán los músicos franceses Sons de Toile con el espectáculo de percusión corporal 'Zou!', también en el Teatro Alameda, a las 19 horas. El público familiar e infantil a partir de 4 años formarán parte de la orquesta improvisada que se moldea este espectáculo. El dúo de músicos se inspira en los ruidos del entorno y utilizan sus cuerpos como instrumentos, dando lugar cada vez a una música única de la que también forman parte los espectadores.

COMPROMISO CON EL PÚBLICO MÁS JOVEN

Como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco desde 2006, Sevilla, Ciudad Creativa de la Música, ratifica cada año su compromiso cultural con la ciudadanía y, especialmente, con el público más joven, protagonista absoluto del Festival Big Bang.

El proyecto, del que forman parte 12 países, sitúa a la ciudad en el mapa europeo de festivales dirigidos al público infantil y familiar. Este trabajo en red permite establecer sinergias, colaboraciones e intercambios culturales con profesionales y artistas de esas otras once ciudades europeas, constituyendo una oportunidad única para que los músicos y artistas sevillanos se abran camino en una red de programación que ha sido reconocida con el sello de calidad Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE Label).