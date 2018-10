El Festival de Sevilla propone una programación especializada y actividades paralelas para acercar el cine a los jóvenes

Publicado 10/10/2018 15:20:42 CET

El IES Murillo ha acogido este miércoles la presentación de la propuesta del festival de Cine de Sevilla para los más pequeños y los jóvenes, un evento en el que han participado más de un centenar de estudiantes del centro, así como la delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, y el director del Festival, José Luis Cienfuegos.

Durante su intervención, según una nota de prensa, Castaño ha destacado la importancia de llevar el cine a los más pequeños a través de sus colegios, diseminados por toda la ciudad. "Hay muchos niños y niñas que tienen los cines alejados de sus barrios y, sin conocer este arte, es imposible amarlo. Gracias a programas como el que desarrolla el Festival de Cine de Sevilla mantienen un primer contacto con el séptimo arte y esto les abre un nuevo universo muy enriquecedor", ha añadido.

La redefinición que el pasado año llevó a cabo el festival, disociando la Sección Europa Junior en Cinéfilos del Futuro (para un público de entre 12 a 19 años) y Europa Junior (para espectadores de 3 a 12 años), fue un éxito con más de 26.000 jóvenes participantes, que pudieron profundizar en el lenguaje cinematográfico gracias a estas proyecciones, dirigidas a colegios e institutos, pero también a los más de 180 talleres formativos y a los encuentros entre los chicos y los cineastas que presentaron sus películas en ambas secciones.

Ambas secciones constituyen un festival en sí mismas, por el número y la calidad de títulos, y por todas las actividades que se llevan a cabo a su alrededor. Las dos llegarán tras el récord de asistencia del año pasado, que triplicaba la concurrencia a las mismas desde 2012. Para este incremento de público fue clave la participación de centros escolares, más de 180, y la labor del Departamento de Programas Educativos (áreas de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales) del Ayuntamiento de Sevilla, y la colaboración de la Consejería de Educación.

EL CINE SE MUEVE

Una de las novedades de esta 15 edición reside en la colaboración del Festival de Sevilla con la ECAM (Escuela de Cine de Madrid), a partir de varias actividades educativas dentro de su programa de alfabetización audiovisual a nivel nacional. El cineasta Fernando Franco (Goya por 'La herida') ha diseñado un taller de narrativa y montaje audiovisual que impartirán Amanda Rodríguez y Pablo Barce, y que contará con varias sesiones.

El Festival de Sevilla, por otro lado, es "pionero" en España en poner en marcha el programa europeo Moving Cinema, con la colaboración de la asociación A Bao A Qu. En su cuarto año da continuidad a la creación de un grupo de Jóvenes Programadores, una docena de chicos de entre 15 y 18 años, a los que se da un taller formativo en narrativa audiovisual y la responsabilidad de decidir uno de los títulos incluidos en la programación del Festival. Después, ellos mismos difunden la proyección, la presentan y moderan un encuentro con el director del filme durante el festival.

Como gran novedad del Festival de Sevilla, la programación infantil en 2018 se ocupa de los espectadores más pequeños con la incorporación de dos programas de cortos muy especiales --uno para espectadores de 0 a 3 años, y otro para espectadores de 3 a 6-- en sesiones a las que acudir acompañados de sus padres y madres los dos fines de semana del Festival.

En este sentido, el #15FestivalSevilla estrenará piezas especiales dirigidas a público de 0 a 3 años, proponiendo un camino hacia la narrativa audiovisual a partir de patrones musicales y rítmicos. Algunos de los cortos que programa el Festival no tienen argumento. El programa comienza con piezas animadas donde lo importante es el ritmo y la repetición para ir desarrollando ideas más argumentales hasta derivar en la fábula.

En lo que respecta al público de 3 a 6 años, se ofrece un ecléctico programa que busca descubrir que la animación es muy variada en cuanto a técnicas (pixelación, collage, ilustración, plastilina, combinación de imagen real y sintética, etcétera) y que el contenido para niños no necesariamente tiene que ser cómico.

UNA PROGRAMACIÓN "MUY COMPLETA"

Además de los cortos ya comentados, más de 20 largometrajes formarán parte de la programación que el Festival de Sevilla dirige a los niños y adolescentes andaluces, que decidirán con sus votos los premios de Europa Junior y de Cinéfilos del Futuro; dos secciones que, además, crean un lugar de debate, formación y convivencia, a partir de herramientas didácticas de que se ponen a disposición de profesores y alumnos.

Seis largos formarán las propuestas para niños de 3 a 12 años: en esta selección de títulos de Europa Junior predomina la animación en distintas vertientes. Desde Dinamarca llegará 'La increíble historia de la Pera Gigante', dirigido por Amalie Næsby Fick, Jrgen Lerdam y Philip Einstein Lipski; y 'Next Door Spy', de Karla Bengtson.

El reino animal como espejo de nuestra realidad vehicula otras cuatro películas: la alemano-belga 'Marnie's World', de los hermanos Christophe y Wolfgang Lauenstein (ganadores de un Oscar por el corto 'Balance'); la británica 'Strike', de Trevor Hardy; y la francesa 'Ernest y Célestine en invierno', de Jean-Christophe Roger y Julien Chheng.

Lejos de la animación, la también francesa 'Gastón el Gafe', de Pierre Francois Martin-Laval, adapta el cómic de André Franquin, el creador de Spirou, y cuenta las peripecias de un joven, becario en una empresa a la que lleva sus peculiares inventos en compañía de su gato y de su gaviota.

EL FUTURO ES DE LOS ADOLESCENTES

Pensada para jóvenes de 12 a 19 años, Cinéfilos del Futuro, por su parte, incluye 17 largometrajes, algunos de los cuales participan también en otras secciones competitivas del #15FestivalSevilla. Son títulos opuestos a la idea del cine para adolescentes más convencional, no diseñados para ellos, alejados de todo paternalismo, y que les ayudará a esforzarse para disfrutar desde una mirada adulta.

Con estrenos en la programación, los adolescentes se podrán sentir más o menos reflejados o representados en los personajes protagonistas de 'Old Boys', de Toby MacDonald (que reinterpreta 'Cyrano de Bergerac' en una love story adolescente); 'Two for Joy', de Tom Beard (o el viaje que debe unir a una madre depresiva, a la que interpreta Samantha Morton, con su dos hijos); o 'Michael Inside', de Frank Berry (película multipremiada en Irlanda sobre un muchacho que flirtea con repetir los pasos de su padre y acabar como él en la cárcel).

Con el aval de sendos premios llegarán dos films: Young Audience Award (Premio del Público Joven) de la EFA, 'Wallay', de Berni Goldblat, y con el premio Fipresci en Toronto bajo el brazo se estrenará 'Float Like a Butterfly', de Carmel Winters.

Tres de las películas de la sección Cinéfilos del Futuro son españoles: 'Jaulas', o la dramática huida de su casa de una mujer y su hija, es la ópera prima del sevillano Nicolás Pacheco.'El silencio de otros' y 'Morir para contar' usan el formato documental para hablar, respectivamente, de memoria histórica y de periodismo de guerra.

Finalmente, los Cinéfilos del Futuro conocerán y valorarán cuatro formas de abordar la animación para contar historias de profundo calado: el conflicto palestino en 'The Tower', de Mats Grorud, y 'Samouni Road', de Stefano Savona; la Guerra de los Balcanes en 'Chris the Swiss', de Anja Kofmel, o el genocidio camboyano en 'Funan', de Denis Do. Y una quinta, mucho más lúdica, que mezcla acción trepidante y múltiples guiños al mundo del arte: 'Ruben Brandt, Collector', de Milorad Krstic.