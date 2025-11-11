La Fiscalía de Sevilla pide más de 30 años de cárcel para dos narcos por el crimen del parking del Hospital de Valme

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Fiscalía de Sevilla solicita más de 30 años de cárcel para dos narcotraficantes acusados de matar a un varón y dejarlo agonizando en el parking del Hospital de Valme, en un caso relacionado con un vuelco de droga y no exento de secuestro múltiple, coacciones y suplantación de identidad, con autores materiales y cooperadores necesarios.

Los hechos se remontan a septiembre de 2023 cuando dos de los encartados se hicieron pasar por compradores de sutancias estupefacientes con el objetivo de recuperar una importante partida de hachís que les habían robado.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía señala que ambos encausados quedaron con los supuestos autores de ese robo en el aparcamiento de un centro comercial de Sevilla Este el día 29 del citado mes de septiembre, en torno a las 18,00 horas, y que les condujeron a una hacienda. La víctima sufrió una puñalada en la mejilla y en la pierna derecha, "con un trayecto de 6 centímetros, que afectó a la arteria tibial, herida que le causaría la muerte".

"Tras constatar la gravedad de las heridas, decidieron llevarle al Hospital de Valme y dejar su cuerpo abandonado en la puerta de acceso, donde falleció por schock hipovolémico debido a una hemorragia interna". En el escrito se recoge, además, que los dos encartados, para quienes la Fiscalía solicita penas de prisión de más de 30 años de cárcel, para cada uno, trasladaron a los supuestos autores del robo de hachís --padre e hijo-- a su domicilio y les "conminaron" a la entrega de las tabletas y a guardar silencio".

"Sois un estorbo y no dudaremos en mataros sin en dos minutos no nos devolvéis la droga, motivo por el que accedieron a la entrega de seis kilos, que pretendían poner de nuevo en circulación", tal como se destaca en ese escrito de calificación.

Para dos de los encartados, el Ministerio Público pide cinco años por un delito de lesiones agravadas en concurso ideal con delito de homicidio; tres años y once meses por cada uno de los delitos de detención ilegal; tres años por pertenencia a grupo criminal; tres por coacciones y cuatro años por un delito contra la salud pública. Para otros dos encausados, la Fiscalía solicita cuatro años por este último.

En este caso, en el que se vieron inmersos clanes familiares de distinta nacionalidad, fueron detenidas por la Policía Nacional cinco personas por su presunta implicación en el secuestro y homicidio de un varón, que fue secuestrado presuntamente por los encartados, y a quien dejaron en parada cardiorrespiratoria en el aparcamiento del citado centro hospitalario.

Los inculpados contaban en el momento de la detención con un amplio historial delictivo de diversa tipología, además de tener uno de ellos tres reclamaciones judiciales en vigor.

La Policía Nacional inició la investigación de este crimen tras la aparición de una víctima, que presentaba evidentes signos de violencia y parada cardiorrespiratoria, en el aparcamiento del Hospital de Valme, arrojada desde el interior del vehículo en el que había sido capturado de manera forzosa.

Fruto de una ardua y compleja investigación policial se localizó una casa de campo en el término municipal de Utrera donde el fallecido estuvo retenido y donde se realizó junto con agentes de Policía Científica una inspección ocular para la localización de vestigios e indicios biológicos.