Formalizada la compra de Cartuja Pickman de Sevilla que espera retomar la producción entre cuatro a seis semanas

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo formado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta ha formalizado este viernes en Sevilla la compra de la unidad productiva y de las marcas de La Cartuja de Sevilla, así como el alquiler de la nave en la que actualmente se ubica la fábrica.

De forma paralela, ha alcanzado un acuerdo con el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, José Hurtado, para prorrogar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a los 30 trabajadores de la compañía por un periodo máximo de dos meses, "mientras se reactiva la producción".

En este sentido, Targhetta ha señalado que el objetivo es "reiniciar las operaciones en un plazo de cuatro a seis semanas y comenzar la recuperación paulatina del mercado". Asimismo, se ha constituido una nueva sociedad denominada La Cartuja de Sevilla, con sede social en la capital andaluza.

El grupo también ha trasladado los planes inmediatos para La Cartuja Pickman a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que han seguido todo el proceso de manera proactiva.

La nueva compañía ya ha iniciado el proceso de búsqueda y contratación de un equipo directivo que se encargará de liderar la gestión en áreas clave como la dirección general, los recursos humanos y el marketing.

En paralelo, han anunciado que durante la pasada semana comenzaron las labores de puesta a punto de la nave y de las instalaciones, con el objetivo de "iniciar la producción lo antes posible".

En este sentido, Targhetta ha confirmado que se va a trabajar "de forma inmediata" en el diseño de una nueva implantación, "quizá más moderna, más racional", para una nave "más adecuada, con mejores condiciones de trabajo para los empleados".

Estas actuaciones tienen un plazo previsto de "entre un año a un año y medio", aunque en paralelo, van a continuar las labores de producción con normalidad. "Realizaremos ya un plan concreto de negocio con objetivos de producción y ventas para los siguientes años y desde luego con la ambición de ir ganando cuotas de mercado ganando mercados en España y fuera y a partir de ahí para arriba", ha afirmado.

En esta línea, Targhetta ha señalado que con el objetivo de seguir creciendo se va a trabajar en nuevos diseños que "se complementen a los actuales".

"Creemos que los diseños actuales de la Cartuja son una maravilla y es la base que sustentará siempre a esta empresa, pero también pensamos que puede haber diseños modernos que tengan también su clientela y también trabajaremos en eso", ha subrayado.

LA EMPRESA SE QUEDA EN SEVILLA

El fondo inversor encabezado por Javier Targuetta junto con Gabriela y Paola Luksic fue la oferta seleccionado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla para hacerse con la fábricas después de la petición de liquidación definitiva por parte de la empresa en octubre.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial aprobaron sendas declaraciones institucionales en las que pedian adoptar "cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Asimismo, la Junta mantuvo varias reuniones con los trabajadores en busca de nuevos posibles inversores.

En paralelo, el Juzgado paralizó en una ocasión el proceso de presentación de ofertas de compra por falta de información lo que obligó a extender el Expediente de Regulación Temporal de Empleo de los más de 30 trabajadores de la compañía hasta enero.

El Juzgado confirmó el pasado 22 de enero la adquisición por 225.000 euros por parte de este grupo inversor. El auto, consultado por Europa Press, destacaba que la oferta "permite el mantenimiento de la mayor parte del empleo existente", así como la solvencia económica y profesional y la razonabilidad del proyecto empresarial propuesto, orientado a la continuidad de la actividad y a su viabilidad futura".

Por otro lado, reconocía que la otra oferta presentada por mercantil Porcelanas de Levante Siglo XXI, S.L. Dicha posibilidad "no fue ratificada ni mejorada dentro del plazo", por lo que el Juzgado la consideró "decaída y carente de eficacia a los efectos de la presente autorización".

El grupo inversor ha destacado que el importe de la inversión inicial de los nuevos propietarios asciende a más de 1,6 millones de euros. Asimismo, han subrayado, que según el informe del administrador concursal, la propuesta de este grupo ha sido "la mejor en todos los ámbitos" (económico, social y laboral).

Los nuevos propietarios han defendido desde la primera oferta la continuidad de la marca en Sevilla, algo que también le llevó a contar con los apoyos de los trabajadores que han expresado su satisfacción por el retorno a la actividad.

En este sentido, José Hurtado ha destacado "la gran motivación que tienen los trabajadores de La Cartuja de alcanzar por fin un periodo de estabilidad laboral".

"Se abre una etapa muy ilusionante en la que nos vamos a esforzar para que todo salga adelante, tenemos mucha esperanza de que la marca resurja de sus cenizas y queremos poner en marcha la maquinaria cuanto antes", ha afirmado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO.