Fundación ONCE, Inserta Empleo, Inserta Innovación y Sevilla TechPark renuevan su colaboración en formación

La Fundación ONCE, junto con sus entidades Inserta Empleo e Inserta Innovación renuevan su acuerdo de colaboración en formación con Sevilla TechPark - FUNDACIÓN ONCE

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE, junto con sus entidades Inserta Empleo e Inserta Innovación, han renovado el convenio que suscribieron en el año 2021 con Sevilla TechPark para seguir colaborando en la formación de personas con discapacidad en perfiles profesionales tecnológicos.

Según ha indicado la entidad en una nota, el acuerdo contempla la creación de un plan de acciones para capacitar a personas con discapacidad en profesiones tecnológicas tales como programación web, ciberseguridad, realidad virtual, impresión 3D, marketing digital o videojuegos, entre otras.

El objetivo de esta iniciativa es la promoción de la cualificación profesional, tanto en lo referido a las competencias laborales, como a las habilidades personales, para fomentar el nivel de empleabilidad de las personas con discapacidad.

Por su parte, Sevilla TechPark difundirá las oportunidades laborales relacionadas con contenidos digitales que oferten las empresas que forman parte del parque tecnológico y fomentará la incorporación en sus plantillas de personas con discapacidad.

Asimismo, el acuerdo prevé la promoción del emprendimiento de personas con discapacidad, tanto con microempresas como con las pequeñas y medianas empresas innovadoras, aumentando la probabilidad de éxito de los proyectos emprendedores en fase temprana de desarrollo.

Gracias a este convenio se ha diseñado conjuntamente un proyecto de formación gratuito para personas con discapacidad a medida de las necesidades y requerimientos específicos de empresas del parque.

Actualmente Arelance está impartiendo un curso de 800 horas de Desarrollador/a Java Full Stack con Angular, React y Java, cofinanciado por Unión Europea, con el objetivo de que el alumnado adquiera conocimientos en lenguajes de programación JAVA y Angular, en bases de datos y en herramientas de Testing.

Dentro de esta iniciativa, han sido invitadas empresas del parque potencialmente empleadoras de perfiles digitales y tecnológicos, para que participen dando masterclass, organizando visitas a sus instalaciones, mentorizando al alumnado y fomentando la incorporación en sus plantillas, entre otras opciones.

Para hacer partícipes de estas actuaciones a las empresas de Sevilla TechPark, los firmantes han organizado un desayuno informativo, al que han acudido una decena de empresas del parque tecnológico.

FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO

La Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Inserta Innovación es la entidad de Fundación ONCE, desarrolla en colaboración con otras entidades, proyectos y programas dirigidos a la promoción del empleo de personas con discapacidad. Su actividad está dirigida hacia empresas e instituciones a las que proporciona una oferta de servicios encaminados a la incorporación del 'talento social' en sus organizaciones.

Asimismo, organiza acciones formativas encaminadas a fomentar el desarrollo de las competencias técnicas y profesionales en las personas con discapacidad demandantes de empleo, con el objetivo de incrementar sus oportunidades laborales.

SEVILLA TECHPARK

Sevilla TechPark, sociedad dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, es un instrumento de política pública orientado a potenciar el desarrollo económico local y la modernización tecnológica.

Fomenta la inversión privada en I+D+i al articularse como espacio innovador, donde la cooperación es la base para el crecimiento. Integra las capacidades científicas, técnicas y sociales que facilitan la creación, transmisión, difusión, medición y gestión del conocimiento y su aplicación a las actividades productivas.

Tras más de 30 años de actividad, el parque tecnológico sevillano alberga a 575 empresas y entidades, que generan un empleo directo de 31.667 trabajadores y una actividad económica de 5.513 millones de euros, equivalente al 2,56% del PIB de Andalucía y al 11,12% del PIB de la provincia de Sevilla.