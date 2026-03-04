El Gobierno destaca la inversión de más de medio millón de euros en Herrera (Sevilla) con cargo al PFEA 2024

Visita del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, al municipio de Herrera - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado el municipio de Herrera para conocer varias actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento con cargo a los programas del Plan de Empleo del Fomento Agrario (PFEA) y el Plan de Empleo Rural (PEE) con cargo a los fondos de 2024.

Según ha indicado Subdelegación en una nota, las inversiones "demuestran que los programas de empleo agrario no solo generan jornales, sino que modernizan nuestros pueblos y mejoran la calidad de vida de sus vecinos". En esta línea, Toscano ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y la ejecución por administración municipal de las obras.

Acompañado del alcalde de la localidad, Jorge Muriel, así como de otros representantes institucionales, el subdelegado del Gobierno ha recorrido algunas de las obras acometidas gracias a los fondos movilizados por el Gobierno de España en el marco de Plan de Fomento de Empleo Agrario 2024, por el que el municipio de Herrera ha recibido 516.602,67 euros y que ha dado empleo directo a 424 personas.

En primer lugar, Toscano ha tenido la oportunidad de conocer los trabajos de embellecimiento y renovación de infraestructuras que se han llevado a cabo en las plazas Andalucía y Modesto Barrera (171.096,03 euros), donde se han sustituido redes de abastecimiento de fibrocemento por nuevas conducciones de polietileno, renovado el saneamiento, ampliado acerados y mejorado la accesibilidad conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se ha renovado el pavimento, instalado mobiliario urbano, ejecutado jardineras y reorganizado el arbolado, transformando ambos espacios en entornos más seguros y funcionales.

Por otro lado, ha visitado la renovación integral de la calle Cantarranas (234.208,53 euros), en el centro histórico, donde se han modernizado las redes de saneamiento y abastecimiento, ampliado imbornales para la correcta evacuación de aguas pluviales y mejorado la seguridad vial y peatonal mediante nuevos acerados y pasos accesibles. La visita ha continuado en el camino La Bancalera (37.937,44 euros).

Por último, el subdelegado ha conocido la segunda fase del proyecto de ampliación de la Escuela Municipal de Equitación (73.360,67 euros), que ha permitido ejecutar una nueva pista cubierta de 40x20 metros, dotar al complejo de aseos accesibles y vestuarios, mejorando las condiciones de formación, empleo y bienestar animal.

La Subdelegación ha destacado que la Junta Local de Seguridad se ha celebrado con "resultados muy positivos, destacando que los datos presentados son buenos y reflejan una clara mejora en los indicadores clave". Durante la reunión se puso de manifiesto "la excelente coordinación entre todas las administraciones y cuerpos implicados, especialmente el notable avance de la Guardia Civil, que ha mejorado sus números gracias a un esfuerzo constante y sostenido".