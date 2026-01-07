El Gobierno destina casi 30 millones de euros a siete proyectos de Sevilla para reforzar el almacenamiento energético

Archivo - Fábrica de Persán en Sevilla - PERSÁN - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha adjudicado este miércoles a la provincia de Sevilla 29.642.622,50 euros para financiar siete proyectos estratégicos que reforzarán el almacenamiento energético a gran escala.

Según ha dado a conocer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre los 126 proyectos destinatarios de los 818,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027) con los que cuenta la convocatoria.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que la provincia "vuelve a situarse a la vanguardia de la transición energética gracias a una inversión pública que impulsa la descarbonización industrial, refuerza la seguridad del sistema eléctrico y consolida el liderazgo de Sevilla en energías limpias".

En total, la provincia recibirá en torno a 30 millones de euros para siete proyectos estratégicos que abarcan almacenamiento térmico para procesos industriales, sistemas de baterías independientes y soluciones híbridas vinculadas a instalaciones fotovoltaicas.

Entre ellos, se encuentra el sistema de almacenamiento térmico ThermalBox para la descarbonización del proceso industrial de dos empresas: Acolsa (Dos Hermanas), con una ayuda de 2.306.050 euros, y Persán, (Sevilla), que recibe la misma cuantía.

Además, entre los seleccionados también se encuentra el proyecto Dos Hermanas TZ Hibridación, una solución de almacenamiento hibridado con instalaciones de generación renovable, dotado con 8.789.870 euros. A estas actuaciones se suma el proyecto de almacenamiento térmico con caldera eléctrica en Intermalta, también en Sevilla, dotado con 2.499.977,50 euros, que permitirá sustituir generación térmica convencional por un sistema eléctrico alimentado con energía renovable.

La provincia incorpora otros dos sistemas de almacenamiento térmico independientes denominados PS20-Th-TESS y PS10-Th-TESS, financiados a través de dos subvenciones de 6.800.000 y 6.375.000 euros respectivamente. Completa el conjunto la solución Isaticer para convertir energía renovable en calor almacenado, aplicado al proceso productivo de la industria cervecera, que recibe 565.675 euros.

En el conjunto de Andalucía, la comunidad desarrollará 31 proyectos financiados con 354 millones de euros, lo que la sitúa como la comunidad con mayor número de iniciativas aprobadas en esta convocatoria.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS

El Gobierno ha aprobado la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible, dotada con 90 millones de euros, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permitirá instalar una potencia cercana a 1 GW MW y supondrá una capacidad adicional de almacenamiento del sistema eléctrico de unos 7 GWh.

Esta nueva edición del programa Boralmac pretende dar continuidad a la senda iniciada en la primera convocatoria, que despertó un gran interés: se adjudicaron ayudas por 100 millones a cuatro proyectos de bombeo que suman algo más de 2 GW de nueva potencia de almacenamiento hidráulico.

Las actuaciones que se financiarán en esta segunda convocatoria consistirán en la creación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles, en la ampliación o modificación de las ya existentes, además de la transformación de centrales convencionales en centrales de bombeo o el aprovechamiento de embalses existentes para incrementar o mejorar la capacidad de almacenamiento hidráulico.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Miteco, gestionará la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. En el proceso de selección de la convocatoria, además de la viabilidad económica de los proyectos presentados, se valorarán las características técnicas habilitadoras para la integración de renovables, que contribuirán al objetivo general de incrementar la capacidad de almacenamiento y dotar de estabilidad a la red, garantizando el suministro y la operación segura del sistema.

Las ayudas tendrán un límite de 50 millones de euros por proyecto y entidad beneficiaria. Asimismo, las instalaciones deberán encontrarse completamente finalizadas antes del 30 de junio de 2035. Las solicitudes de ayuda podrán presentarse desde las 12,00 horas del mediodía del próximo 4 de febrero hasta las 14,00 horas del 3 de marzo.