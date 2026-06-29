El Gobierno dice que "todos los indicios" apuntan a un caso de violencia de género en el crimen de Mairena (Sevilla)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una atención a medios en Mairena (Sevilla) por un presunto crimen machista - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que las investigaciones en torno a la muerte este viernes de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla) apuntan a un posible caso de violencia de género. No obstante, ha insistido en que el protocolo "exige" confirmación por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

"Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil desde el viernes están prácticamente finalizadas, aunque siempre quedan labores por completar. Han sido trasladadas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y esperamos que en las próximas horas se confirme como un posible caso de violencia de género, todo apunta a ello", ha destacado Toscano durante una atención a medios frente al Ayuntamiento de Mairena tras el minuto de silencio convocado por el alcalde, Antonio Conde.

Además, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" que "corresponde a la sociedad" y, en particular, a las personas pertenecientes a entornos cercanos de mujeres víctimas de violencia machista.

"Cualquiera, cuando tenga el mínimo indicio de que una mujer puede sufrir una situación de violencia, debe acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen una formación específica en esta materia. Tenemos espacios abiertos durante todo el día, están especializados en atender a estas mujeres y activar los protocolos pertinentes", ha añadido.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto oficial, desde las 11,00 horas de este lunes 29 de junio hasta las 11,00 horas de la jornada de este martes, con motivo del presunto asesinato machista.

Los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas.

Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón nacido en el año 82 --unos 46 años-- que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.