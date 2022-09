El Gobierno entrega dos casas del Patio de Banderas al Ayuntamiento de Sevilla para su incorporación al Alcázar

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han llevado a cabo este viernes la firma de la escritura y entrega de llaves de dos inmuebles del Patio de Banderas, que serán incorporados al patrimonio del Alcázar e incluidos en la visita turística al recinto monumental.

El acto notarial ha tenido lugar en el Salón de los Tapices de los Reales Alcázares, en presencia del alcaide, Román Fernández-Baca, y de miembros del Consejo Consultivo del Alcázar y conservadores del monumento. El Ayuntamiento destinará al respecto 185.000 euros para la puesta en valor de ambos inmuebles.

Se trata de las casas correspondientes a los números 7 y 8 ubicadas en el citado Patio de Banderas y el objetivo municipal es que se puedan incorporar a la visita durante el primer semestre de 2023. En cuanto a los usos, "aún no están definidos", pero la intención del equipo de gobierno es que se conviertan en centro de interpretación previo del monumento, de modo "que pueda enriquecer la visita y ayude a entenderla mucho mejor", tal y como ha destacado el alcalde, Antonio Muñoz.

"No son unas casas cualesquiera --ahí está el germen del palacio de al-Mutamid-- y nuestra intención ahora es poner el punto de mira en otros inmuebles: las casas 2 y 10. Gobernar Sevilla es tener ambición y nos gustaría contar con esas adquisiciones", ha añadido Muñoz, quien ha agradecido al Gobierno y, en especial a la ministra de Hacienda, la "sensibilidad" mostrada para "frenar la tendencia originada hace un tiempo de subastar inmuebles de este enclave y evitar, por tanto, que cayeran en manos privadas".

Por su parte, la ministra de Hacienda ha expresado su satisfacción por este hecho, "y como sevillana, por partida doble". "No se me ocurre mejores manos donde poner estas casas", ha añadido Montero, al tiempo que ha manifestado su deseo de que "pronto" tenga lugar una firma similar. "Desde el Ministerio tutelamos la Dirección General de Patrimonio y nuestro objetivo es buscar mil y una oportunidades para la ciudadanía. Era una pena que hubiera adquisiciones privadas y la ciudad no pudiera servirse de la belleza de este patrimonio".